Neural Magic: AI-Startup mit österreichischem Professor macht Exit an Red Hat

Der Open-Source-Gigant Red Hat aus Raleigh, USA, hat die Übernahme des AI-Startups Neural Magic bekannt gegeben. Das Unternehmen, das seine Wurzeln am MIT und dem österreichischen Institute of Science and Technology Austria (ISTA) hat, hat sich auf die Optimierung und Beschleunigung von KI-Workloads spezialisiert. Mittlerweile sitzt Neural Magic aber längst in den USA.

Neural Magic hat seinen Hauptsitz in Somerville, MA, und wurde 2018 von MIT-Professor Nir Shavit und MIT-Forschungswissenschaftler Alex Matveev gegründet. Eine zentrale Rolle in der Entwicklung spielt der Forscher Dan Alistarh, der als Professor am IST Austria eine Forschungsschwerpunkt auf Hochleistungsalgorithmen für maschinelles Lernen innehat.

Neural Magic hat sich einen Namen damit gemacht, große Sprachmodelle (LLMs) effizienter und kostengünstiger zu machen. Die Technologie des Startups ermöglicht es, Ressourcen-intensive KI-Modelle zu komprimieren und zu optimieren, sodass sie auch ohne spezielle Hardware performant laufen können. Insgesamt hat das Unternehmen 55 Mio. Dollar an Risikokapital aufgenommen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Open-Source-Projekt vLLM, das an der UC Berkeley entwickelt wurde und zu dem Neural Magic maßgeblich beiträgt. Die Software ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle flexibel in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen – sei es in der Cloud, im eigenen Rechenzentrum oder am Edge.

Neural Magic soll in das Red Hat AI Portfolio integriert werden

Mit der Übernahme will Red Hat seine Position im wachsenden KI-Markt stärken. Die Technologie von Neural Magic soll in das Red Hat AI Portfolio integriert werden, das verschiedene Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen umfasst. „Effizienz, Optimierung und Wahlfreiheit sind keine neuen Konzepte in der IT – und das sollte auch für KI gelten“, erklärt Matt Hicks, CEO von Red Hat. Die Expertise von Neural Magic soll dazu beitragen, dass Kunden KI-Workloads genau dort betreiben können, wo sie benötigt werden.

Für Neural Magic bedeutet die Übernahme einen wichtigen Meilenstein. „Neural Magic’s Forschung hat den Infrastrukturbedarf für den Einsatz modernster Sprachmodelle deutlich reduziert“, sagt Brian Stevens, CEO von Neural Magic. „Red Hat teilt unsere Vision einer offenen KI-Zukunft.“ Branchenexperten sehen in der Übernahme einen strategisch wichtigen Schritt. „Dies positioniert Red Hat gut, um kostengünstigere und skalierbare KI-Lösungen anzubieten, die weniger von spezieller Hardware abhängig sind“, analysiert Dave McCarthy von IDC.

Die finanziellen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Für Red Hat ist es jedoch ein wichtiger Schritt, um seine KI-Strategie voranzutreiben und Kunden dabei zu unterstützen, KI-Workloads effizienter und flexibler zu betreiben – ganz im Sinne der Open-Source-Philosophie des Unternehmens.