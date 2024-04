Newsrooms.AI goes to London! Wir präsentieren auf der MINDS Conference

Der erste große Auftritt für Newsrooms.AI, dem AI-Spin-off von Trending Topics, im Ausland steht an: Denn wir sind am Donnerstag und Freitag in London zur großen MINDS Conference eingeladen, um Vertreter:innen der führenden Nachrichtenagenturen aus der ganzen Welt unsere KI-getriebenen Lösungen für digitales Publishing und Content Production präsentieren zu können. Die Konferenz findet in London am berühmten Canary Wharf bei der legendären führenden Nachrichtenagentur Reuters statt.

„Wie schon bei den letzten MINDS-Konferenzen werden künstliche Intelligenz und ihre Nutzung im Mittelpunkt unserer Gespräche stehen. Die Anwendung von KI in Redaktionsabläufen, die verantwortungsvolle Nutzung von generativen KI-Tools und die externen Effekte, die diese Tools in Bezug auf das Vertrauen und die Verifizierung von Nachrichten erzeugen, führen uns zu folgenden Fragen: Wie verändert KI unsere Redaktionen? Was bedeutet KI für die Zukunft von Nachrichtenagenturen? Gibt es neue Einnahmequellen, die es zu erschließen gilt? Welche ethischen und transparenten Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden?“, heißt es seitens der Veranstalter.

Große Nachrichtenagenturen und AI-Zukunft im Fokus

Das sind alles große Fragen der Medienbranche, zu deren Beantwortung wir mit Newsrooms.AI beitragen möchten. Das AI-Tool ist bei Trending Topics selbst täglich im Einsatz kann nicht nur Presseaussendungen im eigenen Stil zusammenfassen, übersetzen oder Podcasts und Audio-Interviews transkribieren, sondern mittlerweile sogar Interviews führen. Dazu haben wir kürzlich den Startup Interviewer gelauncht, den Gründer:innen kostenlos nutzen können – bereits täglich werden automatisiert geführte Interviews mit Startup-Gründer:innen veröffentlicht.

Veranstaltet wird die MINDS Conference vom Minds Media Innovation Network, dem die größten und wichtigsten Nachrichtenagenturen der Welt angehören, unter anderem Reuters, dpa, AFP, AP, APA, Keystone-SDA und viele weitere. „Wir denken, dass wir für diese Agenturen und ihre Kunden eine sehr spannende Software-Lösung haben, die neueste Large Language Models (LLMs) auf sinnvolle und innovative Weise bei Publishern einzusetzen, um Effizienzen zu heben und den Mitarbeiter:innen mehr Zeit zu geben, sich auf die wichtigsten Tätigkeiten – das Recherchieren von Storys – fokussieren zu können“, so Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer, Gründer von Trending Topics.

Wir sehen uns in London!