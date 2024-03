NOVUS: E-Motorrad-Startup schließt Seed-Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe

Das deutsche MobilityTech-Startup NOVUS aus Braunschweig hat mit seinem futuristischen NOVUS One namhafte Investor:innen angezogen. Die aktuellen Marktbedingungen af dem E-Motorrad-Markt seien zwar herausfordernd, trotzdem hat das Unternehmen die Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Über die genaue Summe ist nichts bekannt, es soll sich aber um eine Summe in „siebenstelliger Höhe“ handeln.

Erfolgreicher Meilenstein in der Seed-Runde

NOVUS habe „trotz globaler Unsicherheiten und einem herausfordernden Kapitalmarkt“ doch noch Investor:innen überzeugen können, heißt es in der Presseaussendung. Die Partnerschaft mit 468 Capital, einem VC mit Standorten in Berlin, Madrid und San Francisco, bringe nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch „wertvolle Expertise“ in das Unternehmen. Anfang März hat NOVUS bereits vor offiziellem Seed-Closing ein Convertible gezeichnet. Ergänzt werde das Shareholder-Ökosystem nun von erfahrenen Business Angels wie Michael Cassau von Grover und Dirk Schwartz sowie Ex-CFO Stephan Kniewasser von Chrono24. Überdies konnte das Startup im Januar ein 11-köpfiges Board aus Persönlichkeiten der Startup-Szene, der Mobilitätsindustrie, der Finanzwelt, der Medienbranche und des Motorsports vermelden, die sich langfristig als Angel Advisor & Ambassador Board an der Mission des Unternehmens beteiligen sollen.

In den kommenden Wochen werde NOVUS die Finanzierungsrunde zu einem Abschluss bringen und letzte ausgewählte Angels & Co-Investoren in das Shareholder-Ökosystem integrieren. Mit der Seed-Runde in mittlerer siebenstelliger Höhe, startet das Startup in die EU-Homologation und die geplante Serienproduktion ab 2025.

NOVUS One für moderne Mobilität

Das NOVUS One ist das erste Zweirad, das komplett in Carbon-Monocoque-Bauweise entwickelt und hergestellt wird. Der speziell entwickelte Transversalfluss-Radnabenmotor und ein Li-Ionen-Akku sollen neue Maßstäbe für Leichtmotorräder setzen. Der Rahmen des NOVUS One wiegt laut Hersteller lediglich 5,8 kg und beherbergt die gesamte Elektronik sicher im Inneren. Diese Bauweise mache das Fahrzeug mit nur 108 kg auch deutlich leichter als vergleichbare Modelle. Mit einer Kombination aus Agilität und Performance richtee sich der NOVUS One an eine breite Zielgruppe, „die hochindividuell und zeitgemäß mobil sein möchte“.

Die Founders Edition des NOVUS One ist auf 500 Stück limitiert und ab 22.634 € (Leasing ab 350 € pro Monat) erhältlich. Kund:innen haben die Möglichkeit, ihre individuelle Konfiguration aus einigen Optionen zu wählen. Die Reservierung für diese Edition ist bereits möglich. Die endgültigen Angebote werden sechs Wochen vor Produktionsbeginn des NOVUS One verschickt, dessen voraussichtliche Lieferung für das erste Quartal 2025 geplant ist.

Über ein Jahrzehnt Entwicklung

NOVUS wurde 2019 von René Renger, einem studierten Industriedesigner und ehemaligen Autodesigner bei Volkswagen, gegründet. Die Idee zum „One“ entstand vor über einem Jahrzehnt anfangs aus dem Wunsch, ein „revolutionäres Leichtkraftrad“ zu schaffen. Es sollte die Agilität von E-Bikes mit der Performance von Motorrädern vereinen. Zusammen mit seinem Co-Gründer Marcus Weidig, einem leitenden Hardware-Entwickler, setzte René seine Vision über Jahre hinweg um. Es dauerte neun Jahre, bis sie dann ihren ersten Designprototypen auf der CES 2019 in Las Vegas vorstellten.