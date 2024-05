Nuki und Österreichische Post: Vorzimmer-Zustellung in Österreich wird breit ausgerollt

Anfang Juli 2024 wird die Österreichische Post in Zusammenarbeit mit dem Smart-Lock Anbieter Nuki die Vorzimmer-Zustellung als Regelservice anbieten. Dabei geht es darum, Pakete sicher und bequem zuzustellen, auch wenn niemand zu Hause ist. Bereits 2021 gab es ein erstes Pilotprojekt mit über 2000 Anmeldungen. Bald sollen Pakete flächendeckend in österreichische Haushalte geliefert werden.

So funktionert es

Bei der Vorzimmer-Zustellung werden Haus- oder Wohnungstüren mit einem Smart-Lock von Nuki ausgestattet. Über die Nuki-App berechtigen die Anwender:innen die Post, die Tür zu öffnen und das Paket in der Diele abzustellen. Auch an die Rücksendung wurde gedacht: Vorgesehen ist, dass Nutzer:innen ihre Pakete mit Retourenlabels oder Paketmarken versehen und diese von der Post wieder abholen lassen. Bis zu fünf vorfrankierte Pakete können wieder mitgenommen werden. Die Pakete müssen dabei auf der speziellen Fußmatte platziert werden, damit die Zusteller:innen wissen, welche Sendungen abzuholen sind. Besitzer:innen eines Nuki Smart-Locks können ihr vorhandenes Schloss nutzen, alle anderen müssten sich die Hardware zuerst um 289 Euro beschaffen. Für die Vorzimmer-Zustellung selbst durch österreichische Post Zusteller:innen ist nichts zu bezahlen.

„Marktneuheit in Europa”

Laut Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG ist das österreichische, vom Bundesministerium für Klimaschutz geförderte Projekt einzigartig: „Bei der Vorzimmer-Zustellung von Post und Nuki handelt es sich um eine absolute Marktneuheit, die in Europa bis heute noch nie über die Pilotphase hinausgekommen ist. Wir wagen diese Innovation und bieten diese Art der Zustellung erstmals als Regelservice an.“ Anfang Juli soll es für die 200 Erstanwender:innen losgehen. Sie sollen das Nuki Smartlock sogar kostenlos von der Post erhalten, heißt es seitens Nuki. Die Voraussetzung: ein Mindestalter von 18 Jahren und eine Zustelladresse in Österreich. In den folgenden Monaten ist geplant, kontinuierlich weitere Anwender:innen für die Vorzimmer-Zustellung freizuschalten und langfristig tausenden österreichischen Haushalten den Alltag zu erleichtern, wie Martin Pansy, Gründer und CEO von Nuki Home Solutions, verrät. „Wir sehen uns als Vorreiter in dem, was wir tun: elektronische Türschlösser zu einer Selbstverständlichkeit machen“, so Pansy.