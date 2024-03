NXAI: Wie das Linzer AI-Startup zum globalen Player werden will

OpenAI, Anthropic, Magic – das sind die aktuell heißesten Startup-Namen. In Linz schickt sich eine brandneue Jungfirma an, ebenfalls in diese Riege aufzusteigen, nämlich NXAI rund um die renommierten KI-Koryphäe Sepp Hochreiter. Mit in seinem Team ist der AI-Forscher Johannes Brandstetter, der ebenfalls von der JKU in Linz kommt und zwischenzeitlich bei Microsoft tätig war.

Und wie er die AI-Entwicklungen der Gegenwart sieht und an was er gerade arbeitet, darüber sprechen wir heute mit Johannes Brandstetter, Head of Research (AI4Simulation) bei NXAI, im Podcast. Die Themen:

Von der Linzer JKU zu Microsoft und wieder zurück

Sepp Hochreiter & NXAI

Was ist LSTM ( Long Short-Term Memory)

Wie die Transformer-Technologie LSTM ablöste

Warum xLSTM GPT Konkurrenz machen könnte

Warum NXAI nicht bloß die nächste europäische ChatGPT-Kopie wird

den Standort Linz

Machtkonzentration rund um Microsoft



