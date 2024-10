OroraTech: Scale-up erhält 25 Mio. Euro für Waldbrandbekämpfung aus dem All

Vor rund zwei Jahren hat das Münchner Scale-up OroraTech rund um den Kärntner Mitgründer und CEO Thomas Grübler in einer Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro eingesammelt (wir berichteten). Nun ist es wieder soweit für das Jungunternehmen, das mit Satelliten Waldbrände bekämpfen will. In einer Series B-Runde hat OroraTech 25 Millionen Euro erhalten. Die Mittel aus der Finanzierungsrunde will die Jungfirma vor allem für die Weiterentwicklung ihrer Technologien sowie für die strategische Expansion in weitere Märkte nutzen.

OroraTech verspricht frühzeitige Waldbranderkennung

Angeführt hat die Runde Korys. Ebenfalls beteiligt sind unter anderem Bestandsinvestor Bayern Kapital mit dem Wachstumsfonds Bayern 2 und dem ScaleUp-Fonds Bayern sowie der European Circular Bioinvestment Fund (ECBF). „Wir freuen uns, dass Bayern Kapital weiterhin an unsere Mission glaubt und sind begeistert, Korys und ECBF in dieser nächsten Phase unserer Reise an Bord zu haben“, sagt Martin Langer, CEO von OroraTech.

OroraTech ist für seine Wildfire Intelligence Solution bekannt. Diese Lösung ist ein satellitengestützter Dienst zur frühzeitigen Erkennung, Überwachung und Prognose von Waldbränden. Die Nanosatelliten der Jungfirma sind so kompakt wie ein Schuhkarton und mit auf AI basierenden, multispektralen Wärmebildkameras ausgestattet, die thermische Anomalien auf der Erdoberfläche präzise erkennen können. Die aufgenommenen thermischen Daten werden in die Wildfire Intelligence Solution übertragen, die damit den Standort, die Größe und das Ausbreitungspotenzial eines Feuers anzeigen kann. Damit soll es möglich sein, Waldbrände bereits ab einer Brandfläche von zehn mal zehn Metern innerhalb von 30 Minuten zu erkennen.

Zwei Satelliten im All – neun weitere Starts geplant

Das Scale-up verfügt bereits über zwei eigene funktionsfähige Satelliten im Weltall („Assets-in-Space“) und plant im nächsten Jahr neun weitere Satelliten in den Orbit zu starten. Darüber hinaus aggregiert OroraTech 25 weitere öffentliche Satelliten und sonstige Datenquellen. Die Wildfire Intelligence Solution sei bereits im Einsatz, um weltweit über 347 Millionen Hektar Wald auf sechs Kontinenten zu schützen.

OroraTech plant außerdem weitere Anwendungsmöglichkeiten für seine Technologie, beispielsweise zur Überwachung von umweltschädlichen Gasfackeln und Abgasfahnen („Gasflaring“), für die Kartierung von Wärmeinseln in Städten zur besseren Vorhersage von Hitzewellen sowie für landwirtschaftliche Analysen. Die Mittel aus der aktuellen Finanzierungsrunde sollen weitere Satelliten-Starts, die Marktexpansion und die Weiterentwicklung der Technologien unterstützen, besonders im AI-Bereich.

Scale-up „adressiert globales und wachsendes Problem „

„SpaceTech-Unternehmen erschließen den Weltraum als neuen Markt. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind dabei enorm. Umso wichtiger ist es deshalb, dass mit Startups wie OroraTech auch bayerische Unternehmen im weltweiten Wettbewerb ganz vorne mit dabei sind. Das unterstützen wir als Staatsregierung“, kommentiert Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital, erklärt: „Leider sind zunehmende Naturkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen oder Waldbrände ein Indiz dafür, dass der Markt für Früherkennungs- und Umweltüberwachungslösungen in den kommenden Jahren stark wachsen wird. OroraTech adressiert auf innovative Weise ein globales und wachsendes Problem und verfügt technologisch über klare Differenzierungsmerkmale im Markt. OroraTech überzeugt bereits Kunden weltweit, die Daten des Unternehmens sind in der Forstindustrie und Agrarwirtschaft, aber auch in der Versicherungsbranche relevant.“