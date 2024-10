Nomos: Berliner Stromtarif-Startup erhält 2,1 Mio. Euro – Speedinvest Hauptinvestor

Das Berliner EnergyTech-Startup Nomos hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde unter Leitung von Speedinvest 2,1 Millionen US-Dollar aufgenommen. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich auch bekannte Gründer wie Eric Quidenus-Wahlforss (Co-Founder von Soundcloud & Dance), Henrik Langeland (Co-Founder & CEO von Enode), Nicolas Benady (Co-Founder & CEO von Swan) und das Gründungsteam von Forto. Mit dem frischen Kapital will Nomos sein Entwicklerteam ausbauen und das Produktangebot erweitern.

Nomos bietet API-Lösung für dynamische Stromtarife

Nomos will auf die zunehmende Nachfrage nach Autarkie im Bereich Energie sowie intelligenten Heizungs- und Ladelösungen reagieren und bietet dafür eine API-Lösung für dynamische Stromtarife. Als lizenzierter Stromhändler an der europäischen Strombörse (EPEX SPOT) kümmert sich das Startup um alle rechtlichen und betrieblichen Angelegenheiten. Das soll es seinen B2B-Kunden ermöglichen, umfassende Energielösungen ohne initiale Investitionen und ohne operativen Aufwand anzubieten.

Die Jungfirma will Verbraucher:innen von intransparenten Preismodellen durch kostensparende und hyper-transparente Stromtarife lösen. Die API-Lösung soll das Angebot von Herstellern und Installateuren ergänzen und ihnen dadurch dabei helfen, die eigene Kundenbindung zu erhöhen und wiederkehrende Umsätze zu erschließen.

„Baustein für die Zukunft der Energieversorgung“

„Mit unserer einfach zu integrierenden API-Lösung ermöglichen wir es führenden Herstellern und Installateuren von Wärme- und Solarsystemen, zu Komplettanbietern von Energiedienstleistungen zu werden. Mit der Einbettung unserer transparenten dynamischen Stromtarife in das Produktangebot können Konsumenten durch intelligentes Laden und Heizen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und das Stromnetz durch die Verlagerung ihres Verbrauchs in Zeiten mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien dekarbonisieren“, erklärt Stefan Gerbes, Mitgründer und CEO von Nomos.

In Deutschland hat Nomos bereits erste B2B-Kunden gewonnen und versorgt Haushalte im ganzen Land mit Strom. Während der anfängliche Fokus auf Deutschland liegt, plant das Unternehmen, seine Dienstleistungen auf ganz Europa auszuweiten. Dadurch will man die wachsende Nachfrage nach transparenten und kostengünstigen Energieprodukten bedienen.

„In Europa besteht eine große Nachfrage nach nachhaltigen, transparenten und kostengünstigen Energielösungen. Nomos liefert einen entscheidenden Baustein für die Zukunft der Energieversorgung von Haushalten. Die Tatsache, dass kurz nach dem Start bereits mehrere B2B-Kunden gewonnen werden konnten, unterstreicht die Stärke ihrer Technologie. Wir freuen uns darauf, Stefan und Nils auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen, während die grüne Transformation weiter rasant voranschreitet“, so Fred Hagenauer, Partner bei Speedinvest.