Oura: Finnischer Smart-Ring-Hersteller jetzt 5 Milliarden Dollar wert

2013 von Petteri Lahtela, Kari Kivelä und Markku Koskela gegründet, kann dieses Scale-up nun behaupten,z u den wertvollsten Tech-Unternehmen Europas zu zählen. Denn das US-Unternehmen Dexcom, führend im Bereich Glukose-Biosensing, hat eine ordentliche Summe in Oura, dem Hersteller des weltweit führenden Smart-Rings investiert. Dexcom tätigt eine strategische Investition in Höhe von 75 Millionen US-Dollar in die Oura Series D-Finanzierung, wodurch Oura nun mit mehr als 5 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Ziel ist es, Millionen von Menschen dabei zu helfen, ihre Stoffwechselgesundheit zu verbessern, indem Dexcom-Glukosedaten mit Daten zu Vitalzeichen, Schlaf, Stress, Herzgesundheit und Aktivität vom Oura Ring integriert werden.

Die Kombination von Dexcom-Glukosedaten mit den vom Oura-Ring erfassten Biometriken wird Nutzern beider Produkte ein vollständigeres Bild ihrer Gesamtgesundheit liefern. „97 Prozent der Oura-Mitglieder haben Interesse daran geäußert, zu verstehen, wie sich die Lebensmittel, die sie zu sich nehmen, auf ihre Gesundheit auswirken“, so Tom Hale, CEO von Oura.

Integration der Daten geplant

Im Rahmen der Partnerschaft werden Dexcom und Oura-Integrationen starten, die den Datenfluss zwischen Dexcom- und Oura-Produkten ermöglichen, darunter Dexcom-Glukose-Biosensoren, Dexcom-Apps, der Oura Ring und die Oura App. So können gemeinsame Nutzer ihren Glukosespiegel verfolgen und den Einfluss von Verhaltensweisen und Biologie auf ihre Stoffwechselgesundheit verstehen. Die Unternehmen werden auch die Produkte des jeweils anderen gemeinsam vermarkten und überkreuz verkaufen. Die erste App-Integration im Rahmen der Partnerschaft soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen.

„Dexcom bietet die genauesten Glukose-Biosensorsysteme auf dem Markt, die den Einfluss täglicher Lebensstilanpassungen auf den Glukosespiegel aufzeigen und unseren Nutzern ermöglichen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit und ihr allgemeines Wohlbefinden zu treffen“, sagte Matt Dolan, Executive Vice President of Strategy and Corporate Development bei Dexcom.

Beschleunigung des Geschäfts von Oura

Dieses Jahr markierte eine deutliche Beschleunigung des Geschäfts von Oura, einschließlich seiner Roadmap für die Stoffwechselgesundheit. Anfang des Jahres gab Oura bekannt, dass es 2,5 Millionen Ringe verkauft hat, erwartet, dass sich der Jahresumsatz im Jahr 2024 auf etwa 500 Millionen US-Dollar verdoppeln wird und profitabel ist. Oura führte außerdem eine neue Funktion namens Meals in Oura Labs ein, die es Mitgliedern ermöglicht, die Essenszeiten zu verfolgen und diese Zeiten mit ihrem Chronotyp abzugleichen, um zu verstehen, wie, was und wann wir essen, Auswirkungen auf Gesundheitsmetriken wie Schlaf, Stress und Erholung haben kann.

88 Prozent der Amerikaner befinden sich nicht in einem optimalen Stoffwechselzustand, was mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herzkrankheiten, Schlaganfall oder allen dreien verbunden ist. Strategische Partnerschaften, die medizinische Technologie mit fortschrittlicher Software kombinieren, treiben die Konsumierung des Gesundheitswesens voran und ermöglichen es Verbrauchern, ihre Gesundheitsreise selbst zu steuern und sie mit ihren eigenen Gesundheitsinformationen zu stärken. Dexcom und Oura planen, einen Bedarf zu decken, der die Gesundheitslandschaft in Zukunft verändern wird.