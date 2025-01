Oxyle bekämpft Ewigkeitschemikalien im Wasser – und erhält 16 Millionen Dollar

Das Schweizer Startup Oxyle hat eine Technologie entwickelt, die PFAS – sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ – aus dem Wasser entfernen soll. Heute gab das Unternehmen eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Millionen Dollar bekannt. Die Runde wurde von 360 Capital angeführt, mit Beteiligung von Axeleo Capital sowie den Bestandsinvestoren Founderful und SOSV.

Die Runde baut auf einer Pre-Seed-Finanzierung von drei Millionen Dollar im Jahr 2022 auf. Mithilfe des neuen Investments will das Unternehmen seine Lösung weltweit skalieren und in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Kubikmeter kontaminiertes Wasser behandeln.

Vom Hochschulprojekt zum Tech-Unternehmen

Die Geschichte von Oxyle begann an der ETH Zürich, wo die Gründer:innen Dr. Fajer Mushtaq und Dr. Silvan Staufert ihre Idee ins Auge fassten, Wasser von schädlichen Chemikalien zu befreien. In nur vier Jahren hat sich das Startup von einem Forschungsprojekt zu einem erfolgreichen Technologieunternehmen entwickelt.

Heute beschäftigt Oxyle 26 Mitarbeitende und hat bereits über 20 Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen. Im November 2024 nahm Oxyle in der Schweiz ein großtechnisches System in Betrieb, das 10 Kubikmeter kontaminiertes Grundwasser pro Stunde behandelt.

Oxyles neuartiger Ansatz zur PFAS-Elimination

Die Technologie von Oxyle soll die PFAS-Moleküle nicht nur filtern, sondern vollständig zerstören. Eliminierungsraten von über 99 Prozent sind laut Oxyle somit möglich. Hervorzuheben ist auch der Energieverbrauch, der 15-mal niedriger als bei alternativen Verfahren ausfallen soll.

PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) stellen eine große Herausforderung für die globale Wasserversorgung dar. Die synthetischen Chemikalien, die in zahlreichen Alltagsprodukten wie Antihaftpfannen und Löschschaum verwendet werden, sind praktisch unzerstörbar. Sie reichern sich in Gewässern, Böden und letztlich auch in lebenden Organismen an. Allein in Europa könnten die Kosten für die Sanierung von PFAS-verunreinigtem Grund und Wasser in den nächsten 20 Jahren auf bis zu 2 Billionen Euro ansteigen.

Marktpotenzial und Zukunftsperspektiven

Die Nachfrage nach effektiven PFAS-Behandlungslösungen wächst rasant. Strengere Vorschriften in der EU und den USA setzen Unternehmen unter Druck, nachhaltige Lösungen zu implementieren. Mit der neuen Finanzierung plant Oxyle, seine Technologie in verschiedenen Branchen einzusetzen – von der Chemie- und Konsumgüterindustrie über die Halbleiterproduktion bis zur kommunalen Wasseraufbereitung.

Thomas Nivard, Partner bei 360 Capital, dem Lead-Investor der Finanzierungsrunde, betont das Potenzial: „Oxyle ist ein wahrer Gamechanger. Das außergewöhnliche kommerzielle und technische Momentum des Teams hat eine starke Grundlage dafür geschaffen, in den kommenden Jahren einen echten Technologieführer zu etablieren.“

Durch die neue Finanzierung ist Oxyle gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur Lösung eines dringenden Umweltproblems zu leisten. Das Unternehmen plant weiteres Wachstum und sucht bereits nach Verstärkung für sein Team.