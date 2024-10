paretos will Entscheidungsfindung mit KI optimieren und erhält 8,5 Mio. Euro

Das Startup deutsche paretos ist überzeugt, dass jede:r jederzeit gute Entscheidungen treffen kann. Aber besser nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern mithilfe der eigens entwickelten KI-basierten Decision-Intelligence-Plattform für datengetriebene Entscheidungsprozesse. Dafür gab es gerade 8,5 Millionen Euro in einer Series-A Finanzierungsrunde.

KI soll operative Entscheidungen optimieren

paretos arbeitet seit 2020 an einer Lösung, die Unternehmen dabei helfen soll, schnell und zuverlässig komplexe Daten zu analysieren und darauf aufbauend optimierte Prognosen und Entscheidungsvorschläge zu generieren. Die KI, der Deep-Learning- und Machine-Learning-Methoden zugrunde liegen soll in einem nächsten Schritt auch praktische Handlungsempfehlungen und Maßnahmen ableiten können – zum Beispiel in die Lagerhaltung oder Produktionsplanung betreffend. Außerdem soll parteo auch Themen wie veränderte Kundenanforderungen, die Optimierung von Lieferketten sowie Fragen zu Kosten- und Effizienzdruck adressieren.

Laut den beiden Gründern Fabian Rang und Thorsten Heilig können Anwender:innen die Plattform über eine No-Code-Benutzeroberfläche bedienen und müssen daher nicht über Data-Science-Vorkenntnisse verfügen.

Mit 8,5 Millionen will man Wachstum beschleunigen

Das frisch gewonnene Kapital stammt vom in München gegründeten internationalen Risikofonds “Acton Capital“, der als Lead-Investor agierte. Acton Capital hat in der Vergangenheit auch Investments in Unternehmen wie Etsy, Cyberport und HomeToGo getätigt. Darüber hinaus beteiligten sich die Bestandsinvestoren “UVC Partners“ und “LEA Partners“, sowie die Tech-Investmentfirma “Interface Capital“ und der Ex-Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter als Business Angel.

Die beiden Co-Founders möchten pareto als “unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen” etablieren. Jetzt soll das Wachstum beschleunigt werden: “Unsere Plattform liefert meist schon im ersten Jahr einen ROI von über 100 Prozent und erzeugt Business Impact in Millionenhöhe”, so CEO Heilig. Er wies auf viele deutsche und europäische Unternehmen hin, die unter enormem Druck stünden und derzeit zahlreiche wirtschaftliche Herausforderungen bewältigen müssten.

Decision Intelligence-Markt soll sich vervierfachen

Der globale Markt für Decision Intelligence soll laut dem Marktforschungsinstitut “MarketsandMarkets“ bis 2030 jährlich um 25 Prozent zulegen. Damit würde er in etwa fünf Jahren ein Volumen von 50 Milliarden Euro erreichen. Vom internationalen Marktforschungsinstitut “Gartner“ wurde paretos als einer von neun repräsentativen Decision-Intelligence-Anbietern in Europa hervorgheoben.

Einige Kunden nutzen laut Rang und Heilig die paretos-KI-Plattform bereits bei geschäftskritische Entscheidungen, darunter HelloFresh, Otto Group, Armedangels und Edeka. Laut Expert:innen wird die Technologie zukünftig ähnlich relevant sein wie generative KI.