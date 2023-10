Peloton: Fitnessunternehmen startet in Österreich

Mit heute, 17.10.2023, startet das Fitnessunternehmen Peloton auch in Österreich. Die Produkte sind ab sofort exklusiv über Amazon und Sport-Tiedje erhältlich. Bisher konnten die Sportgeräte nur in Deutschland, England, Kanada und den Vereinigten Staaten bestellt werden. Die Marke will Fitness, Technologie und Content vereinen.

Peloton wurde im Jahr 2012 gegründet und erlangte 2013 durch eine erfolgreiche Finanzierungskampagne auf Kickstarter Aufmerksamkeit. Während es in der Pandemiezeit steil bergauf ging, flaute das Geschäft in den letzten beiden Jahren wieder ab. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Allgemein bekannt ist das Unternehmen für seine innovativen Trainingsgeräte und die Produktion von Fitness-Inhalten.

„Angesichts der leidenschaftlichen Fitnesskultur der Österreicher:innen sind wir absolut begeistert, nun auch in Österreich präsent zu sein”, sagt Martin Richter, General Manager für Deutschland und Österreich. „Peloton ermöglicht Mitgliedern, ihre Workouts individuell anzupassen – basierend auf ihrem Fitnesslevel, ihren Zielen, ihrer Musikvorliebe und ihrem Zeitplan – und zusätzlich ein unvergleichliches Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. So entsteht ein einzigartiges Fitnesserlebnis.“

Eigens produzierte Workouts

Das Peloton Bike unterscheidet sich von herkömmlichen Heimtrainern. Über den am Lenker angebrachten Bildschirm mit 21,5-Zoll-Touchscreen können die eigens produzierten Workouts mit qualifizierten Trainer:innen unabhängig vom individuellen Fitnesslevel und Standort gestreamt werden. In Österreich sollen 5.000 Kurse in deutscher Sprache, die von 11 deutschsprachigen Trainer:innen geleitet werden, sowie Tausende Kurse mit deutschen Untertiteln, verfügbar sein.

Peloton bietet auf seiner Plattform insgesamt 16 verschiedene Fitness-Disziplinen an, unter anderem Krafttraining, Yoga, Meditation, Cardio, Dehnen, Cycling, Outdoor-Aktivitäten, Laufen, Gehen und Bootcamp. Ganz unter dem Motto “Workouts wie, wann, wo du willst!”, können die Videos live oder auf Abruf angeschaut werden und funktionieren für alle Peloton-Produkte, das Peloton Bike, das Bike+ und die Tread (Laufband). Die Kurse erstrecken sich über verschiedene Längen, von 5 bis 90 Minuten.

Kurse, Technologie, Trainingsgeräte

Peloton kombiniert Kurse, Technologie, Trainingsgeräte und die Peloton App, um das Fitnesserlebnis individuell anzupassen. Das Unternehmen produziert und überträgt Kurse aus den Peloton Studios in New York und London. Das Content- und Produktionsteam von Peloton pflege „eine umfangreiche und stets aktualisierte Bibliothek mit tausenden von Fitness- und Wellnesskursen“.