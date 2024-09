Piur Imaging: Wiener MedTech holt sich Zulassung für den US-Markt

Nach der Series-A-Finanzierung von 4,9 Mio. Euro 2023 kann das Wiener MedTech Piur Imaging nun mit seinem Produkt am US-Markt starten. Soeben wurde verkündet, dass sich das Jungunternehmen für seine „PIUR tUS Infinity“-Technologie die Zulassung der „Food and Drug Administration“ (FDA) geholt hat. Damit können nun Kunden an riesigen US-Gesundheitsmarkt versorgt werden.

Bei Piur Imaging geht es um KI-gesteuerte tomographische 3D-Ultraschalllösungen. Mit der Technologie können bestehende 2D-Ultraschallgeräte zur Erfassung umfassender 3D-Bilder aufgerüstet werden, die dann den Ärzt:innen umfangreichere Daten liefern. In der EU ist Piur Imaging bereits als Medizingerät nach ISO-13485 zertifiziert.

„Diese Technologie bietet einen besseren Überblick über Schilddrüsenerkrankungen und ermöglicht es Ärzten, fundiertere und präzisere Entscheidungen bei der Patientenversorgung zu treffen“, so Frederik Bender, CEO von Piur Imaging in einer Aussendung. Das zusätzlich interessante an der Technologie sei, dass man damit auf die Nutzung aus der Ferne ermögliche und so Telemedizin in diagnostische Arbeitsabläufe integriere.