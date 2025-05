Pixible: Wiener Startup bietet AI-Plattform für professionelle Visuals

Das Wiener Startup Pixible hat vor Kurzem mit “Genesis” eine generative AI-Plattform gelauncht, die visuelle Inhalte in professioneller Studioqualität verspricht. Mit dieser Plattform will es die Jungfirma Content Creators, Brands und Unternehmen ermöglichen, Inhalte in hoher Qualität selbst zu generieren – schnell, skalierbar und mit voller Kontrolle über ihre Daten und Bildrechte. Dadurch sollen sie in der Lage sein, sich teure Shootings, aufwendige Produktion und externe Teams zu ersparen.

„Maßgeschneiderte visuelle Engine für die eigene Marke“

„Mit Genesis haben wir ein Tool entwickelt, das endlich die Lücke zwischen Automatisierung und Kreativität schließt. Es geht nicht darum, beliebigen Content zu produzieren – sondern darum, eine maßgeschneiderte visuelle Engine für die eigene Marke aufzubauen“, sagt Michi Peklo, Mitgründer von Pixible. Der Prozess beginnt mit einem professionellen Fotoshooting durch eine:n lizenzierte:n Fotograf:in aus dem Pixible Netzwerk. Im Anschluss wird auf Basis dieser Aufnahmen ein individuelles AI-Modell trainiert. Dieses ist kuratiert, maßgeschneidert und im markeneigenen Content-System verwendbar sein.

Durch das AI-Modell sollen Kund:innen über das SaaS-Dashboard von Pixible rund um die Uhr Zugang zu einem visuellen System haben. Hier sollen sie die Möglichkeit haben, Portraits, Editorials oder Produktvisuals in Studioqualität auf Knopfdruck zu generieren. Die Inhalte sollen dabei immer konsistent zur Marke der Kund:innen passen. Pixible verspricht auch die volle Kontrolle über Inhalte und Rechte. Alle Assets sollen den Nutzer:innen gehören.

Pixible bietet Agenturmodell für Content-Ökosysteme

Pixible verspricht die fotorealistische Erstellung individueller AI-Visuals von Personen, Produkten und Locations. Neben der Plattform bietet die Jungfirma auch ein Agenturmodell für Unternehmen, die komplette Content-Ökosysteme aufbauen wollen – inklusive Creative Direction, AI-Video-Avataren und Rollout-Strategie. Das Angebot richtet sich an Brands, die ihre visuelle Kommunikation skalieren möchten, ohne interne Produktionsressourcen & Know-how aufbauen zu müssen.