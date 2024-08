Crypto-Investoren wetten hunderte Mio. Dollar auf Wahlsieg Trumps

Wenn man auf ein neues, vielbeachtetes Krypto-Produkt zeigen möchte, dann zeigt man dieser Tage auf Polymarket: Es handelt sich um eine Blockchain-basierte Wett-Plattform, auf der man auf unterschiedlichste Dinge wie Politik, Sport, Popkultur oder die Olympischen Spiele wetten kann. Aktuell ist es aber die eine große Frage, die die Welt beschäftigt: Wer macht das Rennen um die US-Präsidentschaftswahl und wird im Jänner 2024 ins Weiße Haus einziehen?

Und da gibt es, zumindest auf Polymarket, derzeit eine klare Antwort: 55% wetten auf einen Wahlsieg von Donald Trump über seine Opponentin Kamala Harris. Ausschlaggebend dafür: 4 der 6 Swing States (Georgia, Arizona, Nevada, und Wisnconsin) gehen den Polymarket-Usern zufolge an die Republikaner, nur 2 (Michigan und Pennsylvania) an die Demokraten. Es steht aber nicht nur viel für die USA und die Welt auf dem Spiel, was die Frage des nächsten US-Präsidenten angeht. Auch für die Polymarket-Wetter geht es mittlerweile um sehr viel.

Denn auf der Wette zur nächsten US-Präsidentschaft liegen mittlerweile satte 468 Millionen Dollar. Eingezahlt wurde dieses Geld über den Stablecoin USDC, den das US-Unternehmen Circle herausgibt und der immer 1:1 an den Dollar-Kurs gebunden ist – andere Krypto-Assets lassen sich für die Polymarket-Predictions nicht verwenden. Wer mitmachen will, der verknüpft seine Wallet (z.B. Coinbase, MetaMask, WalletConnect) und schickt die USDC für die betreffende Wette an Polymarket.

Wie man an den Wetten teilnimmt

Was dann passiert, ist, dass man sich im Prinzip Anteile an einer Wette kauft – man entscheidet sich dann entweder für „Yes“ oder „No“. „Wenn ein Trader glaubt, dass die tatsächlichen Chancen, dass Trump die Nominierung der Republikaner gewinnt, größer als 72 % sind, würde er „Yes“-Aktien für jeweils 72 Cent kaufen“, heißt es in einem Rechenbeispiel von Polymarket. „Liegt er richtig, d. h. gewinnt Trump die Nominierung, wäre jede „Yes“-Aktie 1 Dollar wert. Das ist ein Gewinn von 28 Cent pro Aktie. Umgekehrt würde jeder Händler, der „Nein“-Aktien besitzt, sehen, dass seine Investition wertlos wird.“

Aktuell wetten 55 Prozent auf einen Wahlsieg von Donald Trump, 43 Prozent setzen auf einen Wahlsieg von Kamala Harris (jeweils 1 Prozent glaubt noch an einen Wahlsieg von Michelle Obama und Robert F. Kennedy). Aufgelöst und dann auch ausbezahlt werden die Wetterlöse dann, wenn der Wahlsieg bestätigt ist, und zwar müssen alle drei Medien Associated Press, Fox News und NBC den Wahlausgang bestätigen. Auch hier sieht man, mit welch unsicheren Zeiten man selbst bei Polymarket rechnet. Denn weiter heißt es: „Wenn bis zum Tag der Amtseinführung (20. Januar 2025) nicht alle drei Quellen denselben Kandidaten genannt haben, wird dieser Markt auf der Grundlage der Amtseinführung aufgelöst.“

Neben der US-Präsidentschaftswahl lassen sich bei Polymarket noch hunderte anderer Wetten abschließen. Wer geinnt die meisten Medaillen bei den Olympischen Spielen? Wann wird die Fed den US-Leitzins senken? Wir der Iran einen Vergeltungsschlag gegen Israel unternehmen? Wird Ethereum noch 2024 ein neues All-Time-High erreichen? Insgesamt liegen mittlerweile USDC-Token im Gegenwert von mehr als einer Milliarde Dollar in den Wett-Töpfen. Fast die Hälfte davon, die erwähnten 468 Millionen Dollar, geht aber auch die eine große Wette: Wer wird der nächste US-Präsident?