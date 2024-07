Polymarket: Wo Krypto-Investor:innen auf Wahlergebnisse wetten

Ed Prinz fungiert als Vorsitzender von DLT Austria, der renommiertesten gemeinnützigen Organisation in Österreich, die auf Blockchain-Technologie spezialisiert ist. In seinen Gastbeiträgen beschäftigt er sich mit den führenden Krypto-Assets und ihrer Rolle in der Finanzwelt.

Fast jeder Krypto-Vermögenswert befindet sich derzeit im freien Fall. Doch es gibt ein Projekt, das diesen Trend durchbricht – und das ganz ohne Token, Punktesystem oder Anreizmechanismen, sondern nur durch reines Product-Market-Fit. Dieses Projekt ist Polymarket.

Polymarket ist eine Vorhersage-App ähnlich wie Sportwetten, aber sie deckt ein viel breiteres Spektrum ab: Wahlergebnisse, Aktienkurse und sogar die Verlobung von Taylor Swift. Die jüngsten Statistiken von Polymarket (von Mai bis Juni) sind beeindruckend:

Monatliches Volumen: von 63 Millionen auf 111 Millionen Dollar (+76%)

Aktive Trader: von 13.200 auf 29.400 (+123%)

Neue Konten: von 19.500 auf 35.700 (+83%)

Offene Positionen: von 20 Millionen auf 41 Millionen Dollar (+105%)

Was treibt das Wachstum von Polymarket an? Besonders die bevorstehende Präsidentschaftswahl hat die Plattform zu einer der zuverlässigsten Quellen für Wahldaten gemacht, die sogar von den Mainstream-Medien (MSM) zitiert wird.

Yuga Cohler, ein Führungskraft bei Coinbase, beschreibt die Bedeutung von Vorhersagemärkten wie folgt:

„Vorhersagemärkte sind die reinste technologische Manifestation der liberalen Demokratie. Sie nutzen freie Märkte und freie Meinungsäußerung als Eingaben und liefern die Wahrheit als Ergebnis. In einer Zeit, in der die zentrale Kontrolle von Informationen ein systemisches Risiko darstellt, bieten Vorhersagemärkte eine Möglichkeit, irreführende Narrative zu durchbrechen und die unverfälschte Wahrheit zu sehen. Vorhersagemärkte sind freiheitserhaltende Technologien, die Gesellschaften voranbringen.“

Auch das Wetten auf der Blockchain erweist sich als überlegen gegenüber dem Online-Wetten, da es keine KYC-Verfahren (Know Your Customer) und offenen Zugang bietet.

Der jährliche Glücksspielmarkt im Wert von 500 Milliarden Dollar ist reif für eine Disruption, und Polymarket ist gut positioniert, um einen erheblichen Anteil davon zu erobern.

Polymarket hat sich als eine der führenden Plattformen für Vorhersagemärkte etabliert. Im Gegensatz zu traditionellen Handelsplattformen erhebt Polymarket keine Gebühren, was es für viele Nutzer besonders attraktiv macht. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Polymarket detailliert beleuchten, um ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise und die Vorteile dieser Plattform zu bieten.

Vorhersagemärkte – Grundlagen und Funktionsweise

Vorhersagemärkte sind Plattformen, auf denen Nutzer Wetten auf zukünftige Ereignisse abschließen können. Diese Märkte nutzen kollektives Wissen und Prognosen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse zu bestimmen. Nutzer können beispielsweise auf das Ergebnis von Sportereignissen, politischen Wahlen oder sogar auf den Preis von Kryptowährungen wetten.

Polymarket zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und die Vielfalt der verfügbaren Märkte aus. Die Plattform verwendet die Kryptowährung USDC (USD Coin) auf dem Polygon-Netzwerk, was schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht.

Gebührenfreiheit – Ein entscheidender Vorteil

Einer der größten Vorteile von Polymarket ist die völlige Gebührenfreiheit. Im Gegensatz zu anderen Vorhersagemärkten, die oft hohe Transaktionsgebühren erheben, können Nutzer auf Polymarket ihre Gewinne in voller Höhe behalten. Dies bedeutet, dass selbst kleine Gewinnspannen vollständig dem Nutzer zugutekommen, was die Plattform besonders attraktiv für aktive Händler macht.

Erwartungswert – Ein Schlüsselkonzept

Ein zentrales Konzept beim Handel auf Vorhersagemärkten ist der erwartete Wert (EV). Der erwartete Wert hilft Händlern dabei, die langfristige Rentabilität ihrer Wetten zu beurteilen. Er berechnet sich aus der Wahrscheinlichkeit eines Gewinns multipliziert mit dem potenziellen Gewinn, abzüglich der Wahrscheinlichkeit eines Verlusts multipliziert mit dem möglichen Verlust. Ein positiver erwarteter Wert bedeutet, dass die Wette langfristig profitabel ist.

Die Kelly-Formel – Optimierung der Wettbeträge

Die Kelly-Formel ist ein mathematisches Werkzeug, das Händlern hilft, den optimalen Betrag für jede Wette zu bestimmen, um das langfristige Wachstum des Kapitals zu maximieren. Indem sie den erwarteten Wert und die Gewinnwahrscheinlichkeit berücksichtigt, gibt die Kelly-Formel an, welcher Prozentsatz des Kapitals für eine bestimmte Wette eingesetzt werden sollte. Dies minimiert das Risiko und maximiert gleichzeitig die potenziellen Gewinne.

Spezialisierung vs. Generalisierung

Polymarket belohnt Nutzer, die sich auf spezifische Themenbereiche spezialisieren. Anstatt ein breites Wissen über viele verschiedene Märkte zu haben, ist es oft profitabler, sich auf einen Bereich zu konzentrieren, in dem man überdurchschnittliches Wissen oder Insider-Informationen besitzt. Dies kann alles sein, von Sportereignissen über politische Entwicklungen bis hin zu technologischen Trends.

Arbitrage-Möglichkeiten

Arbitrage ist eine weitere Möglichkeit, auf Polymarket Gewinne zu erzielen. Dabei nutzen Händler Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten aus, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Zum Beispiel könnten sie auf unterschiedlichen Plattformen auf dasselbe Ereignis wetten und so von unterschiedlichen Quoten profitieren. Da Polymarket keine Gebühren erhebt, können diese Strategien besonders effektiv sein.

Einfache Ein- und Auszahlungen

Die Nutzung von USDC auf dem Polygon-Netzwerk macht Ein- und Auszahlungen auf Polymarket besonders einfach und schnell. Nutzer können ihr Kapital innerhalb weniger Minuten von und zu anderen Plattformen wie Coinbase oder Binance transferieren. Dies erleichtert den Zugang zu Polymarket und macht die Plattform für eine breite Nutzerbasis zugänglich.

Praktische Beispiele und Anwendungsfälle

Vorhersagen im Sport: Ein Beispiel aus dem Basketball

Stellen wir uns vor, ein Nutzer hat ein tiefes Verständnis für Basketball und kann die Ergebnisse von Spielen gut vorhersagen. Er ist überzeugt, dass das Team Marquette in einem bestimmten Spiel eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Angenommen, er schätzt die Gewinnwahrscheinlichkeit von Marquette auf 80%.

Um den erwarteten Wert (EV) dieser Wette zu berechnen, müssen wir die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste berücksichtigen. Wenn der Nutzer 100 Dollar auf Marquette setzt und im Falle eines Gewinns 135 Dollar zurückbekommt (35 Dollar Gewinn), beträgt der EV:

EV = (0.80×35)−(0.20×100) = 28−20 = 8

Dies bedeutet, dass der Nutzer langfristig pro Wette einen durchschnittlichen Gewinn von 8 Dollar erwarten kann.

Anwendung der Kelly-Formel – Optimierung der Wettbeträge

Um zu bestimmen, wie viel von seinem Kapital der Nutzer in diese Wette investieren sollte, kann er die Kelly-Formel verwenden. Diese Formel hilft dabei, den optimalen Einsatzbetrag zu berechnen, um das langfristige Wachstum des Kapitals zu maximieren und das Risiko zu minimieren. In diesem Fall:

Kelly-Einsatz = Gewinn(Gewinnwahrscheinlichkeit×Gewinn)−(Verlustwahrscheinlichkeit×Verlust)​ = 35(0.80×35)−(0.20×100)​ = 0.23

Das bedeutet, der Nutzer sollte 23% seines Kapitals auf diese Wette setzen. Hat er ein Kapital von 500 Dollar, würde er 115 Dollar setzen.

Arbitrage-Möglichkeiten – Risikofreie Gewinne

Ein weiteres praktisches Beispiel ist die Nutzung von Arbitrage-Möglichkeiten. Angenommen, auf einer anderen Plattform wird das gleiche Spiel angeboten, aber mit leicht unterschiedlichen Quoten. Auf Polymarket könnte die Wette auf Marquette mit einer Quote von 1.35 (35% Gewinn) angeboten werden, während auf einer anderen Plattform die Gegenwette auf den Gegner eine Quote von 1.70 (70% Gewinn) hat.

Der Nutzer könnte 100 Dollar auf Marquette setzen und gleichzeitig 79 Dollar auf den Gegner (um einen möglichen Verlust von 100 Dollar auf Polymarket zu decken). Die möglichen Szenarien sind:

Marquette gewinnt:

Gewinn auf Polymarket: 135 Dollar

Gewinn auf Polymarket: 135 Dollar Verlust auf der anderen Plattform: 79 Dollar

Verlust auf der anderen Plattform: 79 Dollar Gesamtgewinn: 135 – 79 = 56 Dollar

Gegner gewinnt:

Verlust auf Polymarket: 100 Dollar

Gewinn auf der anderen Plattform: 133 Dollar

Gesamtgewinn: 133 – 100 = 33 Dollar

In beiden Szenarien erzielt der Nutzer einen Gewinn, was Arbitrage zu einer risikofreien Strategie macht.

Kryptowährungsmarkt – Spekulation auf Bitcoin

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Spekulation auf den Preis von Bitcoin. Angenommen, der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 69.000 Dollar, und es gibt eine Wette darauf, ob der Preis in den nächsten zwei Tagen auf 80.000 Dollar steigen wird. Der Nutzer schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin innerhalb dieser kurzen Zeitspanne um 11.000 Dollar steigt, auf 0.01%.

Er kann 40 Dollar darauf setzen, dass Bitcoin nicht auf 80.000 Dollar steigen wird. Bei einer Wette ohne Gebühren, wie es auf Polymarket der Fall ist, würde er im Gewinnfall 40.20 Dollar zurückbekommen (0.20 Dollar Gewinn).

Der erwartete Wert dieser Wette ist:

EV = (0.9999×0.20)−(0.0001×40) = 0.19998−0.004 = 0.19598

Dies bedeutet, dass der Nutzer pro Wette durchschnittlich 0.20 Dollar gewinnen kann. Die Kelly-Formel empfiehlt, 39 Dollar zu setzen, um den maximalen langfristigen Gewinn zu erzielen.

Popkultur und andere Märkte – Spezialisierte Wetten

Nicht jeder ist in Sport oder Kryptowährungen bewandert. Polymarket bietet auch Märkte für Popkultur, Wissenschaft und Politik. Angenommen, ein Nutzer hat Insider-Informationen über eine bevorstehende Veröffentlichung eines Films und wettet darauf, dass dieser Film die höchste Einspielergebniszahl des Jahres erreichen wird.

Solche spezialisierten Wetten erfordern detailliertes Wissen und genaue Vorhersagen, können aber sehr profitabel sein, da der Nutzer Informationen nutzt, die der breiten Öffentlichkeit möglicherweise nicht bekannt sind.

Fazit

Polymarket bietet eine einzigartige und gebührenfreie Plattform für Vorhersagemärkte, die sich durch Benutzerfreundlichkeit und eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten auszeichnet. Durch das Verständnis von Konzepten wie dem erwarteten Wert und der Kelly-Formel können Nutzer ihre Handelsstrategien optimieren und langfristig profitable Ergebnisse erzielen. Ob durch Spezialisierung auf bestimmte Märkte oder durch Arbitrage-Gelegenheiten – Polymarket eröffnet vielfältige Wege, um erfolgreich zu handeln.

Disclaimer: Dies ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Aus diesem Grund kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel übernehmen. Wenn du unsicher bist, solltest du dich an einen qualifizierten Berater wenden, dem du vertraust. In diesem Artikel werden keine Garantien oder Versprechungen bezüglich Gewinnen gegeben. Alle Aussagen in diesem und anderen Artikeln entsprechen meiner persönlichen Meinung.