Poolside: AI-Scale-up erhält 500 Millionen Dollar – Nvidia beteiligt

Das in San Francisco ansässige Jungunternehmen Poolside, das eine AI-gestützte Softwareentwicklungsplattform entwickelt, hat eine halbe Milliarde Dollar eingesammelt, berichtet TechCrunch. Das Geld kam in Form einer Series B-Runde unter der Leitung von Bain Capital Ventures, an der sich auch das Who is Who der Big-Tech-Firmen beteiligt hat, darunter eBay (über eBay Ventures) und Nvidia. Damit hat Poolside insgesamt 626 Millionen Dollar eingeworben. Bloomberg berichtet, dass die Bewertung des Startups nun bei 3 Milliarden Dollar liegt.

Poolside erst letztes Jahr gegründet

Weitere Investoren in dieser Runde sind LG Technology Ventures, Felicis Ventures, Redpoint Ventures, Citi Ventures, Capital One Ventures, HSBC Ventures, DST Global, StepStone Group, Schroders Capital, Premji Invest, Dorsal Capital, BAM Elevate, Adams Street und Fin Capital.

Die in den USA und Europa ansässige Jungfirma Poolside wurde im vergangenen Jahr von CEO Jason Warner und Eiso Kant, beides Softwareingenieure, gegründet. Warner ist der ehemalige CTO von GitHub und leitete außerdem Entwicklungsabteilungen bei Canonical und Heroku. Kant war zuvor Mitgründer mehrerer Startups mit Entwicklungsschwerpunkt, darunter das Engineering-Analyseunternehmen Athenian.

Unicorn entwickelt eigene AI-Coding-Modelle

Warner, der das KI-gestützte Copilot-Tool von GitHub entwickelt hat, lernte Kant 2017 kennen. In den nächsten sechs Jahren planten die beiden eine AI-gestützte Assistenz-Tool-Suite für Entwickler, aus der Poolside hervorging. Das Unicorn entwickelt seine eigenen KI-Modelle, um bei Aufgaben wie der automatischen Vervollständigung von Code zu helfen und Code vorzuschlagen, der möglicherweise für einen bestimmten Kontext oder eine Codebasis relevant ist. Die Kunden des Unternehmens sind in erster Linie Global-2000-Unternehmen und öffentliche Einrichtungen; nur wenige sind öffentlich bekannt.

Mit der Series B-Finanzierung konnte Poolside 10.000 Nvidia-GPUs online stellen, um künftige Modelle zu trainieren, so Warner. Außerdem will man die Markteinführung sowie die F&E-Bemühungen des Jungunternehmens verstärken.

US-Scale-up hat Magic übertroffen

AI-Coding-Startups stehen bei Investoren derzeit hoch im Kurs. Sie erhalten immer wieder Finanzierungen im acht- oder sogar neunstelligen Bereich. Ende August war das bestfinanzierte Scale-up noch das in Österreich gestartete Magic mit einer Runde in Höhe von 320 Millionen Dollar – am selben Tag, an dem der GitHub Copilot-Konkurrent Codeium eine Finanzierungsrunde über 150 Millionen Dollar abschloss (wir berichteten). Anfang August sicherte sich Cognition, das vor allem für seinen viralen Programmierassistenten Devin bekannt ist, 175 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden Dollar.

Mit der neuen Finanzierungsrunde hat Poolside Magic noch übertroffen. Magic hat bislang insgesamt 465 Millionen Dollar an Wachstumskapital eingesammelt. Polaris Market Research geht davon aus, dass der Markt für KI-Coding-Tools bis 2032 einen Wert von 27 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.