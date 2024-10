Dexory: Series-B mit 80 Mio. Dollar für autonome Roboter abgeschlossen

Ein britisches Startup namens “Dexory“ baut autonome Roboter für Lagerhäuser und erregt gerade Aufmerksamkeit mit seiner jüngst abgeschlossenen Series-B-Runde. Es soll sich um die größten autonomen Roboter der Welt handeln. Ihre Aufgabe ist es, zehntausende von Artikeln zu scannen, das Inventar zu erfassen und die Informationen sinnvoll weiterzuverarbeiten. Laut den beteiligten Investor:innen steigt das Vertrauen auf der Investorenseite in den autonomen Bereich.

Roboter können riesige Datenmengen verarbeiten

So gehen die 12 Meter großen Roboter vor: Mithilfe von Kameras und Lidar-Sensoren wird der Bestand erfasst und in eine Plattform eingespeist. Von den Lagerräumen erstellt die Technologie DexoryView einen digitalen Zwilling, um Vorschläge für effizientere Abläufe zu machen. Das Startup spricht von einer 360-Grad-Transparenz, die die Lagerabläufe und das Bestandsmanagement verbessert und damit auch die darauf basierende operative Entscheidungsfindung.

Dexory hat eine “Full-Stack“-Lösung gebaut, demnach stellt das Unternehmen die Roboter selbst her, hat aber auch die Software eigenständig entwickelt und kümmert sich um die Vermarktung. Involviert ist auch künstliche Intelligenz: “GenAI hat es uns ermöglicht, riesige Datenmengen sehr schnell zu verarbeiten“, verkündete Dexory-CEO Andrei Danescu. Generell spricht die Branche laut Sifted davon, dass KI eine “Revolution“ für autonome Maschinen eingeläutet hat, sowohl bei autonomen Fahrzeugen als auch im Bereich der Roboter.

Dexory setzt auf starke Eigenkapitalfinanzierung

Die kürzlich abgeschlossene Finanzierungsrunde über 80 Millionen Dollar setzte sich zu 70 Prozent aus Eigenkapital und zu 30 Prozent aus Fremdkapital zusammen. Das heißt, bei einem Teil der Finanzierungssumme handelt es sich um Kredite, die es zurückzahlen gilt. Dennoch konnte Dexory seine Eigenkapitalfinanzierung nach dieser Runde auf insgesamt 120 Millionen Dollar erhöhen.

Als Lead-Investor führte “DTCP“, eine von der “Deutschen Telekom“ ausgegründete Venture-Capital- und Investmentgesellschaft, die Runde an. DTCP fokussiert sich auf Wachstumsaktien und digitale Infrastruktur. Die bestehenden Investoren Atomico, Lakestar und Capnamic haben erneut finanzielle Mittel beigesteuert. Neu hinzu gekommen sind Latitude Ventures, Wave-X und Bootstrap Europe.

Was die Geldgeber:innen überzeugt hat

Das Startup aus dem Vereinigten Königreich hat seine autonomen Lagerroboter im März 2023 auf den Markt gebracht. Seitdem soll ein “unglaubliches Wachstum“ stattgefunden haben. Der CEO spricht von einer 5- bis 10-fachen Steigerung in den letzten 12 Monaten. 60 Prozent davon stammen derzeit aus Großbritannien und Europa, die anderen 40 Prozent aus den USA.

Mittlerweile werden die autonomen Roboter inklusive dem Betriebssystem laut Dexory in rund 50 Lagern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Branchen reichen dabei von Logistik über Pharmazie, Fertigung und Automobilbau bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Was die Investor:innen laut Gründer Danescu in der Series-B abgesehen vom starken Wachstum überzeugt hat, war ihr wachsendes Vertrauen in den autonomen Bereich.

Investor:innen stark an Deep-Tech interessiert

Generell sind Investor:innen zunehmend an Deep-Tech-Lösungen interessiert, wie die Investitionsvolumina in europäische Deeptech-Startups auf “Dealroom“ veranschaulicht. Es soll sich um „eine der größten VC-Investitionskategorien in Europa mit rasantem Wachstum“ handeln. Fakt ist: Während die Investitionen in europäische Deeptechs von 19,4 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 16,8 Milliarden im Jahr 2023 nur leicht zurückgingen, haben sich die Investments in andere Startup-Sektoren fast halbiert.

80 Millionen US-Dollar für USA-Expansion

Mit den 80 Millionen Dollar, die Dexory gerade durch seine Series-B-Finanzierungsrunde erhalten hat, soll nun vor allem nach Nordamerika expandiert werden. “Die USA sind einer der größten Märkte im Logistikbereich“, so Danescu. Seiner Einschätzung nach werden die Aktivitäten dort Europa beim Umsatz in den kommenden 12 bis 18 Monaten überholen.