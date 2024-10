Qonto: Neobank für Unternehmen unterstützt jetzt auch FlexCo

Der Start der französischen Neobank Qonto in Österreich Ende September hatte eine Macke: Es wurde noch nicht die neue Gesellschaftsrechtsform FlexCo (Flexible Kapitalgesellschaft) unterstützt, die es in Österreich seit dem 1. Jänner 2024 gibt. Mittlerweile gibt es mehr als 580 Firmen, die diese Rechtsform als Alternative zur GmbH nutzen, darunter viele Startups, aber auch Immobilienunternehmen oder Vermögensverwalter.

Nun liefert Qonto nach und bietet seinen Neukund:innen dezidierte Unterstützung für die FlexCo. „Diese neue Unternehmensform ist speziell darauf ausgerichtet, die einzigartigen Herausforderungen junger Unternehmen zu adressieren und insbesondere die bürokratischen Hürden, die oft das Wachstum bremsen“, heißt es seitens Qonto.

Kontoeröffnung soll in zehn Minuten funktionieren

„FlexCo ermöglicht eine flexible Gestaltung der Betriebsstrukturen und Wachstumsstrategien für Startups. Diese Neuerung markiert einen signifikanten Fortschritt in der österreichischen Wirtschaftslandschaft. Viele Gründer:innen berichten jedoch, dass die Eröffnung eines Bankkontos bei traditionellen Banken trotz der neuen Rechtsform ein langwieriger Prozess bleibt.“

Das will man nun leichter machen. Seit dem 4. Oktober 2024 habe das Unternehmen sein Angebot an Finanzdienstleistungen speziell für FlexCo-Unternehmen erweitert, um seine Unterstützung für die österreichische Wirtschaft weiter zu intensivieren. „Durch die Anpassung an die lokalen Bedürfnisse und die Integration der FlexCo-Struktur demonstriert Qonto sein Engagement, den sich wandelnden Anforderungen des österreichischen Marktes gerecht zu werden“, heißt es in einer Aussendung. „Qonto erleichtert durch seine Dienstleistungen nicht nur die Gründung und Verwaltung von Unternehmen, sondern fördert auch das zentrale Ziel von FlexCo, die Unternehmensbildung zu beschleunigen.“

Je nach Unternehmensgröße kostet ein Firmenkonto bei dem französischen Anbieter ab 9 Euro pro Monat, für größere Unternehmen können sich die Kosten mit vollem Funktionsumfang auf 200 Euro pro Monat oder mehr belaufen.