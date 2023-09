Redwood Materials: Startup des ehemaligen Tesla-Mitgründers kauft in Österreich zu

Redwood Materials ist als das Akku-Recycling-Startup des ehemaligen Tesla-CTO Jeffrey “JB” Straubel, der neben Elon Musk zu den ersten Geldgebern von Tesla zählte und vier Jahre nach Verlassen des führenden E-Auto-Herstellers im Mai 2023 wieder in den Aufsichtsrat von Tesla gewählt wurde. Eine große Nummer in der E-Mobilität also. Und nun hat Redwood Materials in Österreich zugeschlagen. Denn das US-Startup, das Straubel 2017 nach seinem Austritt bei Tesla gründete, kauft sich 100 Prozent der Saubermacher-Tochter Redux Recycling GmbH. Diese sieht sich als führender Lithium-Ionen-Batterie-Recycler in der EU.

Die Saubermacher AG ist ein internationales Entsorgungs- und Recyclingunternehmen mit Sitz in Feldkirchen bei Graz, das 1979 von Hans und Margret Roth gegründet wurde. Sie verkauft ihre Tochterfirma und wird im Gegenzug Partner der US-Firma. „Nur wer rasch eine kritische Größe erreicht, kann langfristig eine führende Rolle im Bereich des Lithium-Ionen-Batterierecyclings einnehmen. Die dafür erforderlichen, erheblichen Investitionen kann Saubermacher allein nicht leisten. Mit Redwood haben wir den richtigen Partner gefunden, um für unsere Kunden den Batteriekreislauf nachhaltig zu schließen“, so Ralf Mittermayr, CEO der Saubermacher AG, in einer Aussendung.

Über den Kaufpreis ist nichts bekannt, dazu haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Es könnte schon eine ordentliche Summe sein, denn Redwood Materials wurde Anfang 2023 vom US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) mit einem 2 Milliarden Dollar schweren Darlehen ausgestattet, außerdem hat das Unternehmen 2021 700 Millionen Dollar von Investoren erhalten.

Redux Recycling mit Sitz in Bremerhaven bietet Redwood Materials ein wichtiges Aufbereitungsverfahren mit Verwertungsquoten von bis zu 95 Prozent. Bei Redwood geht es stark darum, kritische Rohstoffe wie etwa Nickel, Kobalt und Lithium aus alten E-Auto-Akkus zurück zu gewinnen und in neuen Batterien zu verwerten. Die Firma erhält jährlich ca. 10 GWh Altbatterien zum Recycling, die dann aufbereitet und als wichtige Batterierohstoffe wiedereingesetzt werden. Die Produktion von Anoden- und Kathodenkomponenten soll in den USA bis 2025 auf 100 GWh pro Jahr steigen, ein Riesenmarkt für jene, die die Rohstoffe haben.

Redwood übernimmt aber nicht nur IP und Know.how, sondern auch das komplette Redux-Team, bestehend aus zahlreichen Fachexpert:innen wie Chemiker:innen, Materialwissenschaftler:innen oder Metallurg:innen, heißt es in der Aussendung. Die Saubermacher AG wird wie erwähnt zum strategischen Partner von Redwood in Europa. Man werde sich „künftig auf alle wichtigen Services für die Entsorgung und Rückführung von Batterien nach höchsten Sicherheitsstandards sowie auf die Sortierung und Verwertung von klassischen Haushaltsbatterien“ fokussieren.

JB Straubel war einer der ersten Mitarbeiter:innen von Tesla und durfte sich Mitgründer nennen. Er diente 15 Jahre lang als CTO des E-Auto-Herstellers, startete dann 2017 die Arbeit an seinem Akku-Startup Redwood Materials, und blieb dann nach dem Ausscheiden aus operativen Tätigkeiten bei Tesla in der Rolle als Berater und dann ab 2023 als Aufsichtsrat. Sein Startup arbeitet daran, eine zirkuläre Lieferkette aufzubauen, um den ökologischen Fußabdruck und die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien zu senken.