Rekord: Wasserstoffzug fährt 2.800 Kilometer ohne Tanken

Der Schweizer Zughersteller Stadler hat mit einem Wasserstoffzug einen neuen Rekord aufgestellt. Denn der Brennstoffzellenzug „Flirt H2“ hat mit einer Fahrt von 2.800 Kilometer die längste Strecke geschafft, die ein wasserstoffbetriebener Personenzug ohne Nachtanken zurückgelegt hat. Dafür gab es einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde – nicht der erste für Stadler, berichtet Golem.

Wasserstoffzug fuhr 46 Stunden ohne Tanken

Der Rekordversuch startete am Abend des 20. März 2024 und dauerte mehr als 46 Stunden. In der Zeit legte der Wasserstoffzug mit einer einzigen Tankfüllung 2.803 Kilometer zurück. Die Rekordfahrt fand auf der Teststrecke des US-Technologieunternehmens Ensco in Pueblo im US-Bundesstaat Colorado statt. Stadler stellte den Zug erstmals auf der Fachmesse Innotrans in Berlin im Jahr 2022 vor. Der Zug basiert auf dem Flirt, den Stadler für den Einsatz im Regional- und S-Bahn-Verkehr baut. Er besteht aus zwei elektrisch angetriebenen Endwägen und einem Mittelwagen. Im Zug gibt es 108 Sitzplätze sowie eine Reihe von Stehplätzen.

Im Mittelwagen, der die Bezeichnung „Powerpack“ trägt, sind die Brennstoffzellen und die Wasserstofftanks untergebracht. Die Brennstoffzellen speisen den Strom in Traktionsakkus, die den Antrieb mit Strom versorgen. In diesen Akkus speichert der Zug auch den Strom den er beim Bremsen gewinnt. Mit einer Tankladung soll der Zug, der maximal 130 km/h fährt, einen Tag lang im Einsatz sein.

Züge sowohl in USA als auch Italien bestellt

Stadler entwickelte den Flirt H2 für die San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) im US-Bundesstaat Kalifornien. Neben der SBCTA hat auch Caltrans, die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Kalifornien, Wasserstoffzüge bestellt. Diese sollen eine höhere Passagierzahl fassen und über fünf Wagen verfügen. Zudem haben die Bahnbetreiber Ferrovie della Calabria (FdC) aus Süditalien und Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) auf Sardinien mehr als ein Dutzend der Wasserstoffzüge bestellt.

Flirt hat ursprünglich einen dieselelektrischen Antrieb oder einen konventionellen elektrischen Antrieb, der den Strom aus der Oberleitung bezieht. Daneben bietet Stadler noch eine Variante des Zuges mit Akku. Der Flirt-Akku stellte Ende 2021 einen Weltrekord für die längste Fahrt eines Zugs im Akkubetrieb auf. Er fuhr ohne zu laden von Berlin nach Warnemünde, eine Strecke von 224 Kilometern.