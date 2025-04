Revolut will in Deutschland und UK Mobilfunk zu Kampfpreisen bringen

Der Fintech-Riese Revolut hat angekündigt, mit einem eigenen Mobilfunkangebot in den Telekommunikationsmarkt einzusteigen. Das „Mobile Plans“ genannte Produkt soll zunächst in Großbritannien und Deutschland eingeführt werden und bietet unbegrenzte Anrufe, SMS und Daten im Heimatland sowie ein 20-GB-Roaming-Kontingent für Europa und die USA – ohne langfristige Vertragsbindung.

Interessierte Nutzer können sich bereits auf eine Warteliste setzen lassen und erhalten einen vergünstigten Einführungspreis von 12,50 Pfund pro Monat. In Deutschland wird der Startpreis bei 12,50 Euro liegen und 5G beinhalten. Deutschen Usern wird sogar in Aussicht gestallt, dass sie bis zu 40 GB für EU-Roaming ohne zusätzliche Kosten bekommen können. Das Angebot ermöglicht es Kunden, ihre bestehende Rufnummer zu behalten oder eine neue Revolut-Nummer zu erhalten. Die Rufnummernmitnahme ist in Deutschland allerdings ohnehin längst Pflicht, also kein Extra-Feature.

Der neue Dienst baut auf dem Erfolg des im vergangenen Jahr eingeführten Revolut eSIM-Angebots auf, das laut Unternehmensangaben bereits Millionen von Datenplänen in über 100 Ländern weltweit generiert hat. Mobile Plans wird vollständig in die Revolut-App integriert sein und soll ein verbessertes Nutzererlebnis gegenüber traditionellen Anbietern bieten, mit intuitiver Verbrauchsverfolgung und direkten Steuerungsmöglichkeiten in der App.

N26 hat sehr ähnliche Pläne

„Verbraucher leiden unter den Angeboten traditioneller Netzwerke aufgrund mangelnder Transparenz bei versteckten Gebühren, schlechter Kundenerfahrung und veralteter, schwer zu navigierender Benutzeroberfläche“, erklärt Hadi Nasrallah, General Manager für Telekommunikation bei Revolut. „Wir wollen alle drei Probleme lösen.“ Die Mobilfunkpläne sind Teil des wachsenden Lifestyle- und Reiseangebots von Revolut, zu dem bereits Hotelbuchungen, Erlebnisse, eSIM-Dienste und Lounge-Zugang gehören. Die Betreiberpartner für die Mobilfunkpläne wurden noch nicht bekannt gegeben.

Bei N26 dürfte man von den Ankündigungsplänen von Revolut Wind bekommen haben. Gerade heute erst hat die Berliner Neobank verkündet, im Mai in Deutschland ebenfalls mit einem Mobilfunkangebot starten zu wollen (Trending Topics berichtete). In Deutschland will N26 kostengünstig via eSIM viele User gewinnen.