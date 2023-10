riskine: Wiener Fintech steigt beim ESG-Startup Climcycle ein

Es passiert nicht alle Tage, dass ein Startup zum Investor und Shareholder einer anderen Firma wird – aber das Wiener Fintech Riskine ist eine solche Ausnahme. Wie CEO und Gründer Ralf Widtmann Trending Topics wissen ließ, ist sein Unternehmen, das sich auf digitale Lösungen für Versicherungen und Banken spezialisiert hat, beim Unternehmen Climcycle (es firmiert unter ESG Software GmbH) eingestiegen. Riskine hält nunmehr 22,4 Prozent an Climcycle, das auf ESG-Risiko-Scoring spezialisiert ist.

Climcycle, erst 2022 gegründet, geht eine essenzielle Herausforderung von Unternehmen an: Es bietet digitale Tools für „Management, Quantifizierung und Offenlegung von ESG-Risiken und EU-Taxonomie“. In Zukunft, aber schon jetzt, ist es für immer mehr Unternehmen essenziell zu wissen und kommunizieren zu können, wie es um die Erfüllung ihrer ESG-Kriterien und anderer Vorgaben steht – diese sind Voraussetzung für viele Investments, Förderungen, Kredite oder Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Unter anderem geht es da auch darum, die CO2-Emissionen einer Firma darstellen zu können.

Climcycle ist dabei ein Spin-off des Unternehmensberaters KPMG und hat mittlerweile neben Riskine Aldridge Capital Partners (Mehrheitseigentümer) sowie PFSG Capital Invest im Cap Table. „Als Marktführer in Österreich ist Climcycle das ESG-Tool zur Messung, Offenlegung und Steuerung aller ESG-Risiken in Banken, Versicherungen, aber auch Industriebetrieben: ESG-Scoring, CSRD, physische Klimarisiken, finanzierte Emissionen, Taxonomie-Prüfung, Stresstest, Offenlegung und vieles mehr! Wir sind sehr stolz auf diese Erweiterung unseres Produktangebots im ESG-Bereich“, so Widtmann.

Riskine surde 2016 von Widtmann gestartet und bietet seinen Kund:innen eine Reihe von White-Label-Lösungen, um digitale Kundenberatung in Websites, Apps oder Chatbots via API zu integrieren. Einer der bekanntesten Partner von riskine ist das deutsche Insurtech-Unicorn wefox. Bisher bot Riskine neben zahlreichen Anwendungen für den Banken- und Versicherungsbereich auch schon einen „ESG Analyser“ in Kooperation mit der denkstatt group an. Nun wird es mit Climcycle auch stark darum gehen, ESG-Risiko-Scoring und Co. einzubinden.