Scoop: Neue Business-Angel-Konsortien sollen bald 10 Mio. Euro bekommen

Wenn alles so läuft, wie es aktuell geplant ist, dann wird es in Österreich bald 3 Business-Angel-Konsortien bzw. Investorengruppen geben, die deutlich mehr Geld als bisher für Frühphasen-Investments in Startups zur Verfügung haben. Denn über das neue Programm „Start-up Invest – Boosting Scaling Potentials“ vergibt die Austria Wirtschaftsservice (aws) aktuell ein Gesamtvolumen bis zu 10 Mio. Euro. Die Mittel für diese Initiative werden vom Fonds Zukunft Österreich bereitgestellt.

Wie Trending Topics in Erfahrung brachte, haben sich für diesen Call drei Investment-Firmen bzw. Investor:innen-Konsortien beworben bzw. sind in der engeren Auswahl und erwarten nun in Bälde Informationen darüber, wer wie viel der zehn Millionen Euro bekommen kann. Dem Vernehmen nach sind es in der Startup-Szene sehr bekannte Business Angels und Investor:innen, die sich für das Programm beworben haben. aws strebt dabei eine Allokation von zumindest 1 Mio. Treuhandmittel pro Investor:in an, heißt es.

Co-Investmentquote liegt bei 40 bis 50%

Voraussetzung, um die Treuhandmittel der aws zu bekommen, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die die Investments macht – was auch bedeutet, dass es keine einzelnen Business Angels sein können, die in Frage kommen. Das Geld, dass die aws den Investor:innen-Konsortien vergibt, muss dann als Co-Investmentquote von 40 % der Gesamtinvestitionssumme in Österreich investiert werden, bei maßgeblicher Beteiligung weiblicher Investorinnen erhöht sich diese Co-Investmentquote auf 50 %.

Nicht in Frage kommen für den Call VC-Fonds bzw. Alternative Investmentfonds, was Speedinvest und viele andere Startup-Fonds in Österreich ausschließt. VC-Fonds hat die aws bereits über die Venture-Capital-Initiative vor einiger Zeit unterstützt, nunmehr sind Business Angels bzw. deren Zusammenschlüsse dran.

Generelles Ziel der aws über dieses neue Programm ist, mehr privates Risikokapital für die Finanzierung von technologieorientierten Startups in Österreich zu mobilisieren. Der Zeitpunkt ist sicher nicht falsch – wie Trending Topics-Leser:innen wohl längst bemerkt haben, ist die Investment-Landschaft seit Mitte 2022 ordentlich ausgetrocknet, Gründer:innen rangen in den vergangenen zwei Jahren intensiv um die Finanzierung.