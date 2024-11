„Krypto-Kreuzzug“: Trumps Republikaner starten Gegenangriff auf die SEC

Im Vorfeld eines erwarteten Führungswechsels bei den Aufsichtsbehörden nach der Wahl von Donald Trump haben 18 Bundesstaaten (allesamt republikanisch) Klage gegen die Securities and Exchange Commission (SEC) und ihre Kommissare, darunter auch Vorsitzender Gary Gensler, wegen ihres Vorgehens gegen die Krypto-Industrie eingereicht. Die am Donnerstag eingereichte Klage der 18 Bundesstaaten und ihrer jeweiligen Generalstaatsanwälte – allesamt Republikaner – sowie des DeFi Education Fund wirft der Aufsichtsbehörde vor, mit ihrem Ansatz zur Regulierung digitaler Vermögenswerte gegen die US-Verfassung verstoßen zu haben.

Wie mehrmals berichtet, hat die SEC einen richtiggehenden Kreuzzug gegen Krypto-Unternehmen in den USa gestartet, mit Klagen gegen Binance, Coinbase, Kraken, Uniswap Labs und einigen mehr. Ihr Noch-Chef Gary Gensler wurde von Joe Biden eingesetzt. Seiner Meinung nach sind alle Krypto-Assets außer Bitcoin als Wertpapiere, ähnlich Aktien von Unternehmen, zu behandeln.

In der Klage, die bei einem Bundesgericht in Kentucky eingereicht wurde, heißt es: „Ohne Ermächtigung des Kongresses hat die SEC versucht, die Regulierungsbefugnis einseitig den Staaten durch eine Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Digitalvermögen-Branche zu entziehen.“ Die weitreichende Behauptung der SEC bezüglich ihrer Regulierungszuständigkeit sei unhaltbar, so die Klage weiter.

Klagen gegen Krypto-Unternehmen stoppen

Die 18 an der heutigen Klage beteiligten Bundesstaaten unter der Führung von Kentucky haben nun einen Bundesrichter aufgefordert, eine Feststellungs- und Unterlassungsklage zu gewähren – was faktisch die Möglichkeit der SEC einfrieren würde, Krypto-Unternehmen zu verklagen. Russell Coleman, der Generalstaatsanwalt von Kentucky, formulierte die Klage in betont parteipolitischen Begriffen:

„Anstatt diese lebendige neue digitale Industrie zu fördern, geht die Biden-Harris-Regierung rechtswidrig gegen Kryptowährungen vor“, erklärte er in einer Stellungnahme. „Zusammen mit konservativen Generalstaatsanwälten im ganzen Land kämpfen wir dafür, dass die Bundesregierung nicht in die Geldbörsen der Bürger von Kentucky – sowohl physisch als auch digital – eingreift.“

Klage soll Botschaft senden und zukünftige SEC-Vorsitzende einschränken

Während der designierte Präsident Trump versprochen hat, die Digital-Assets-Branche entschieden zu unterstützen und mit ziemlicher Sicherheit einen neuen SEC-Vorsitzenden mit starken pro-Krypto-Ansichten ernennen wird, scheint die Klage nicht nur eine Botschaft an die scheidende Regierung zu senden, sondern auch zu verhindern, dass ein zukünftiger SEC-Vorsitzender seine Befugnisse gegen die Branche so ausübt wie Gensler.

Die 18 Generalstaatsanwälte haben offiziell beantragt, dass das Gericht die SEC anweist, dass es ihr untersagt ist, künftige Durchsetzungsmaßnahmen gegen Digital-Assets-Plattformen auf der Grundlage zu ergreifen, dass „Sekundärtransaktionen mit gängigen digitalen Vermögenswerten… einheitlich [als] ‚Investitionsverträge‘ behandelt werden.“