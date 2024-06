ARX Robotics sichert sich neun Millionen Euro für Bodenroboter

Eine Seed-Finanzierungsrunde bringt neun Millionen Euro für ARX Robotics, einen Münchner Hersteller von skalierbaren Robotersystemen für den Masseneinsatz in militärischen und kommerziellen Anwendungen. Angeführt vom NATO Innovation Fund handelt es sich um die bisher größte Seed-Finanzierungsrunde für ein europäisches Startup im Bereich DefenceTech. Sie wird genutzt, um das Team und die Produktionskapazitäten in Europa auszubauen.

„Vernetzte kritische Masse autonomer unbemannter Bodensysteme“

Europa und seinen westlichen Verbündeten fehle es an „autonomen unbemannten Systemen“, um die Streitkräfte in einem „sich schnell verändernden technologischen Umfeld“ zukunftsfähig zu machen. ARX will diese diese Lücke mit der modularen GEREON-Familie unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs) schließen. Diese Roboter bieten laut Hersteller robuste und skalierbare Lösungen, die Truppen bei kritischen Missionen unterstützen und schützen können. „Die Armeen der westlichen Demokratien sind nicht auf die robotergestützte Kriegsführung vorbereitet. Um die Fähigkeiten unserer Streitkräfte deutlich zu verbessern, ist eine vernetzte kritische Masse autonomer unbemannter Bodensysteme erforderlich, die einfach und dezentral hergestellt werden können. ARX hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur technologischen Souveränität Europas zu leisten. Dies soll durch die Entwicklung softwaredefinierter Systeme und die Herstellung anpassungsfähiger Hardware erreicht werden, um der Nachfrage nach robusten und autonomen unbemannten Systemen gerecht zu werden“, erklärt Marc Wietfeld, CEO und Mitbegründer von ARX.

GEREON-Roboter

Das Herzstück von ARX ist die oben erwähnte, modulare GEREON-Familie unbemannter Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles, UGVs). Diese lassen sich für eine Vielzahl von militärischen Szenarien ausrüsten, darunter Schießübungen und -simulationen, Transport und medizinische Evakuierung oder spezielle Sensoranwendungen für Aufklärungsmissionen. Die Dual-Use-Roboter sollen allerdings auch in kommerziellen und humanitären Anwendungen eingesetzt werden können, um die „Produktivität, Sicherheit und Effizienz von Arbeitskräften“ zu verbessern. Die Roboter sollen vor Ort in wenigen Minuten ohne Werkzeuge konfiguriert und mit verschiedenen Modulen wie Tragen, Sensoren oder Drohnen umgerüstet werden können. Dies ermögliche eine Vielzahl von Anwendungsfällen und bietet Soldaten, Ersthelfern oder Unternehmen „enorme Flexibilität und Funktionalität“ für jedes Szenario. Auch Österreichs Streitkräfte konnten bereits erste Erfahrungen mit den GEREON-Robos machen.

NATO als Hauptinvestor

Das Geld stammt vom NATO Innovation Fund als Hauptinvestor, Project A Ventures und Discovery Ventures. „Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt: Die unbemannte Kriegsführung ist eine Zukunft, auf die wir uns vorbereiten müssen. Während bei den Drohnen enorme Fortschritte erzielt wurden, bleibt die Autonomie am Boden ein schwer zu lösendes Problem. Das Team von ARX hat ein kostengünstiges, modulares Bodensystem entwickelt, das in Serie produziert und sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich eingesetzt werden kann. Ihre Erfahrung mit den Streitkräften und ihr Gespür für die Dringlichkeit, ihren Kunden eine Lösung zu bieten, machen sie zu einem führenden Unternehmen auf diesem Gebiet. Es ist uns eine Ehre, ARX bei dieser Finanzierungsrunde zu unterstützen, damit das Unternehmen seine Produktion in ganz Europa ausweiten kann“, heißt es von Chris O’Connor vom NATO Innovation Fund.