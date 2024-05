AI-Künstler zeigt Simpsons, Futurama oder Southpark in Realität der 1950er

Wer auf Instagram, YouTube und TikTok unterwegs ist, kommt an den Videos aktuell kaum vorbei: Kurze Clips zeigen aktuell etwa, wie die Charaktere der Zeichentrickserien Simpsons, South Park, Rick & Morty oder Futurama in der Realität der 1950er aussehen würden. Oder auch, wie Kino- bzw. Serienhits wie Harry Potter, Dune, Der Herr der Ringe, Star Wars oder Breaking Bad in alternativen Szenarien wie der dreckigen Seite von Berlin, in Japan oder als italienische Mafiosi aussehen würden.

Hinter den kurzen Clips steckt der Berliner AI-Künstler demonflyingfox, der seine Videos kostenlos auf den Plattformen herzeigt, aber via Patreon versucht, zahlende Unterstützer:innen für seine KI-Kunst zu gewinnen. Im Interview mit dem Tagesspiegel gab er auch Einblicke, wie er die durchaus faszinierenden Alt-Trailer fabriziert – nämlich in einem Zusammenspiel unterschiedlicher AI-Tools.

„Eins generiert die Bilder, ein anderes kopiert die Stimmen und eine dritte kombiniert Stimme und Bild zu einem animierten Gesicht. Komplett automatisch geht das nicht“, so demonflyingfox gegenüber der Zeitung. Wichtigste Zutat für das Gelingen dürfte aber seine Kreativität sein, da er den AI-Tools via Prompting sehr genaue Vorgaben geben müsse, damit auch der Output passt – und der kann sich sehen und hören lassen.

