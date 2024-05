Single Use Support: Tiroler MedTech-Scale-up an Novo Nordisk verkauft

Der dänische Konzern Novo Nordisk hat über seine Muttergesellschaft Novo Holdings eine 60%-ige Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Unternehmen Single Use Support erworben. Damit soll das weitere Wachstum des Unternehmens auf globaler Ebene gestärkt werden. Single Use Support hat sich seit seiner Gründung vor sieben Jahren durch Johannes Kirchmair und Thomas Wurm schnell als globaler Player in der biopharmazeutischen Industrie etabliert und beliefert die größten Unternehmen der Branche.

2022 machte das Tiroler Unternehmen einen Bilanzgewinn von 71,4 Millionen Euro. Demnach dürfte die Kaufsumme deutlich im neunstelligen Bericht liegen, sogar eine Bewertung von einer Milliarde Euro war gerüchteweise vielleicht sogar im Spiel. Novo Nordisk aus Dänemark hat aktuell das dazu notwendige Geld – auch deren Absatz mit den Abnehmspritzen ging im letzten Jahr steil durch die Decke. Novo Holdings ist der Hauptaktionär von Novo Nordisk.

Wie mehrmals berichtet, ist das Geschäft von Single Use Support in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen, weil es ein Problem in der Lieferkette von Pharmaunternehmen löst. Kunden sind die Hersteller von lebenswichtigen Krebstherapien oder Impfstoffen, die hochwertige Proteinlösungen in großen Mengen brauchen und die in hochwertigen Kunststoffbeuteln gelagert, eingefroren und transportiert werden. SUS bietet dafür Abfüllanlagen und Transportlösungen als Plattform-Anbieter.

Auf Kurs für globales Wachstum

Zum Jahreswechsel zogen sich die beiden Gründer aus dem operativen Geschäft zurück und übergaben die Leitung an den neuen CEO Christian Praxmarer, der zuvor mehrere Jahre lang verschiedene Führungspositionen im Unternehmen innehatte. Die Eröffnung des neuesten Standorts in den USA im März 2024 markierte zudem einen Meilenstein für die weitere Expansion auf dem amerikanischen Markt.

Der nächste wichtige Schritt für das stetig wachsende Team von Single Use Support wird nun vollzogen. Der neue Mehrheitseigentümer Novo Holdings unterstützt den gemeinsamen Ausbau einer stärkeren globalen Präsenz mit Fokus auf die Zielmärkte USA und Asien.

Gründer bleiben mit Minderheit an Bord

Johannes Kirchmair und Thomas Wurm werden weiterhin eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten: „Mit Novo Holdings konnten wir einen langfristigen und stabilen Partner an Bord holen. Wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg in Zukunft aus beratender Sicht zu unterstützen“, heißt es in einer Aussendung.

Das hohe Interesse an den Unternehmensanteilen unterstrich den Wert eines zuverlässigen Partners. Novo Holdings wurde aufgrund seiner starken Verbindungen zur Branche als neuer Partner ausgewählt. Johan Hueffer, Senior Partner, Principal Investments, Novo Holdings, sagte: „Wir freuen uns, die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Single Use Support, einem innovativen Technologieführer mit enormer Komplementarität zum Novo Holdings-Ökosystem, bekannt geben zu können.“

Single Use Support beschäftigt mittlerweile fast 200 Mitarbeiter an den Standorten in Kufstein, Hall in Tirol und Lexington, Massachusetts (USA). Das Unternehmen setzt auf weiteres Wachstum und ist auch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, um die Innovation in der Branche voranzutreiben.