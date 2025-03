SKInnovation: Emhance und Bios Medical gewinnen Pitch-Wettbewerb auf 2.300 Metern Höhe

Es war die größte SKInnovation aller Zeiten. 900 Teilnehmer:innen trafen sich vergangene Woche im Skigebiet in den Tiroler Alpen: Innovator:innen, Startups, Investor:innen und Corporates – sie alle waren vor Ort und haben ihre Skier und Snowboards mitgebracht.

Das dreitägige Startup-Festival findet einmal im Jahr nahe Innsbruck im Skigebiet Axamer Lizum statt und bietet reichlich Gelegenheit für Hütten-Talks, Pitch-Wettbewerbe, Networking auf Skiern und natürlich, um das eigene Business voranzutreiben.

Wichtiges Event für das Startup-Ökosystem Tirol

Die Gründerin Kathrin Treutinger veranstaltet die SKInnovation bereits seit 2015. Viele der Keynotes und Pitches finden dabei auf Englisch statt, um auch für internationale Teilnehmende attraktiv zu sein – 15 Nationen waren laut der Workation-Expertin dieses Mal dabei. Bei der Eröffnung an der Universität Innsbruck betonte sie, wie wichtig das Startup-Festival für das Tiroler Ökosystem ist, da das Bundesland viel Innovation zu bieten hat. Laut dem Austrian Startup Monitor sind hier rund 300 Startups angesiedelt.

Im prall gefüllten Audimax wurde am ersten Abend die Keynote des Sportwissenschaftlers Chris Ebenbichler verfolgt. Sein Vortrag „5 Steps Matter – Mastering Life Crises and Empower Your Mind“ bot einen inspirierenden Einstieg in das Startup-Festival.

Pitchen in der Gondel und in der Olympiabahn

Was die SKInnovation neben speziellen Networking-Formaten wie der Podcast-Gondel, dem Investors Lunch und der Sundowner-Party einzigartig macht, sind die Pitches, die im kleinen Rahmen in Gondeln und in der Olympiabahn (eine Standseilbahn aus den 70-ern) stattfinden. Dieses Jahr durften rund 100 Startups ihre Geschäftsmodelle vor Investor:innen präsentieren – unterteilt in Early- und Later-Stage. Mit dabei waren unter anderem fyrce care, fibionic, supernutural, Agora Robotics, LifeTaq und Minimist.

Innovation und KI im Fokus

Auf dem Programm standen außerdem eine Startup-Fair, bei der Jungunternehmen Innovation für die Skipiste vorstellten und jede Menge Keynotes von hochkarätigen Speaker:innen – etwa von der Startup-Grande Dame Selma Prodanovic, die über „Bold Leadership in Uncertain Times“ sprach. Ihr Credo: „Silicon Valley is not a location, it’s a mindset.“

Ein weiteres Highlight war das Panel „Beyond the Hype: How Generative AI is Shaping Our Future“ mit Werner Platzgummer (BE-terna Group), Katja Hofmann (Microsoft), Ali Dastrandj (Qint.ai von KJION Technology) und Desiree Schier (wependio). Künstliche Intelligenz spielte immer wieder eine zentrale Rolle in den Gesprächen. Geteilt wurden die Insights in einer einzigartigen Umgebung – im Hoadlhaus, dem Panorama-Restaurant auf dem Berg.

Unter den 100 Investor:innen waren auch einige female investors vertreten, darunter: Conny Hörl, Lisa Bennewitz, Katja Ruhnke, Marina Heimann, Julia Krogmann, Sophia Tran, Birgit Ströbel, Svenja Lassen, Carolin Wagner, Daniela Haunstein und Marlis Baurecht.

Later-Stage: Emhance aus Kroatien holt sich 1. Platz

Am letzten Abend der SKInnovation traten fünf ausgewählte Gründer:innen vor einer Jury an – Pulsetrain (Battery-Recycling), YFlavour (authentischer Fleischgeschack), Heizma (Wärmepumpen), das BioTech-Startup ABS Biotechnologies und das MedTech-Startup Emhance.

Jasmina Isaković konnte mit ihrem MedTech-Startup Emhance überzeugen. Das kroatische Startup hat ein nicht-invasives Gerät zur Behandlung und Überwachung von Patient:innen mit Hirnerkrankungen entwickelt, darunter Multiple Sklerose oder Schlaganfälle. Es nutzt elektromagnetische Felder zur Analyse, Überwachung und Behandlung und soll Entzündungen reduzieren. In Zukunft möchte Emhance das Gerät auch für Alzheimer- und Parkinson-Patient:innen einsetzen.

Early-Stage: Bios Medical aus der Schweiz gewinnt

Im Early-Stage-Bereich kürte die Jury Bios Medical und zum Gewinner. Das 2023 gegründete Startup aus der Schweiz entwickelt implantierte BIOSensoren für eine personalisierte orthopädische Nachsorge. Diese Sensoren messen Gesundheitsdaten, um Krankheiten und Verletzungen besser vorhersagen und verhindern zu können. Sie überwachen den Fortschritt rund um die Uhr und sollen helfen, die Rehabilitation und das Wohlbefinden der Patient:innen zu verbessern.

SKInnovation Italy im Dezember 2025

Treutinger verkündete zum Abschluss: „Um ehrlich zu sein, bin ich erleichtert, dass alles geklappt hat – denn die diesjährige Edition war ein Rekordbrecher.“ Und sie hatte noch eine Ankündigung parat: Die SKInnovation wächst und wird noch internationaler. Im Dezember 2025 wird das Startup-Event auf Skiern erstmals auch im Ausland stattfinden – in Italien, im Skigebiet Madonna di Campiglio.

Disclaimer: Die Reisekosten für Trending Topics wurden von SKInnovation übernommen.