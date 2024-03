Smetana Royal: Traditionelles tschechisches Nationalgericht zum Aufwärmen

Der Gründer von Smetana Royal, Wolfgang Müller aus Salzburg, hat Großes vor. Er möchte das traditionelle tschechische Nationalgericht Svíčková in Form von Fertigprodukten in die Haushalte Österreichs und Deutschlands bringen. Unterstützt von der tschechischen Schauspiel-Legende Pavel Trávníček („Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“) will er die Marke in der 2 Minuten 2 Millionen-Show groß machen.

Smetana Royal: Svíčková für das moderne Zuhause

Svíčková, das tschechische Nationalgericht, ist für Wolfgang Müller nicht nur eine kulinarische Delikatesse, sondern auch eine familiäre Tradition, welche seit mindestens sechs Generationen gepflegt wird. Das Familienrezept, von der Ururgroßmutter überliefert, zeichne sich durch seine Originalität aus, da es im Gegensatz zu herkömmlichen Svíčková-Varianten ohne Gemüsezusätze auskomme. Es ähnle so eher dem deutschen Sauerbraten. Müller hat sich zum Ziel gesetzt, diese traditionelle Köstlichkeit als frisches Convenience-Produkt unter der Marke „Smetana Royal“ auf den Markt zu bringen. So soll sein Produkt den Bedürfnissen moderner Haushalte gerecht werden.

Der Weg zur Markteinführung und eine besondere Unterstützung

Nach jahrelanger Vorbereitung steht Smetana Royal laut dem Gründer kurz vor dem Markteintritt. Die Produkte sollen innerhalb der nächsten acht Wochen in den Einzelhandel kommen und zwischen acht und neun Euro kosten. Mit einem klaren Fokus auf den österreichischen und deutschen Markt streben Müller und sein Team an, ihre Produkte später auch in Tschechien anzubieten. „Die Konkurrenz ist nicht enden wollend. Der Markenaufbau mit 200.000 Euro ist eine Illusion, die aus meiner Sicht nicht halten kann“, meint Heinrich Prokop. Auch Christian Jäger ist sich schnell sicher: „Das Einzige, das ich dazu beitragen kann, ist, dass ich es kaufe und esse.“

Der Gründer von Smetana Royal tritt am 19. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.