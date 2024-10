Solarboom in China bringt dringenden Bedarf an Energiespeicherlösungen

Das Land der Mitte installiert aktuell doppelt so viele Lösungen im Bereich der Wind- und Solarenergie wie der Rest der Welt zusammen. Doch der Solarboom überlastet das Netz der erneuerbaren Energien und führt zu negativen Strompreisen. Fakt ist, China hinkt im Ausbau der Speichersysteme hinterher – dasselbe gilt für Europa.

Chinas Dominanz im Bereich erneuerbare Energien

China hat definitiv eine Führungsrolle im globalen Markt für erneuerbare Energien eingenommen. Im ersten Quartal 2024 wurde eine Gesamtkapazität von 758 Gigawatt für Wind- und Solarenergie erreicht. Das entspricht laut Infra Structure Global 64 Prozent der weltweiten Kapazität für erneuerbare Energie, die sich gerade im Bau befindet.

Laut dem Bericht “Renewables 2023“ plant China, seine Kapazität an erneuerbarer Energie bis 2028 um 2.060 Gigawatt zu erweitern. Dies soll 56 Prozent der gesamten globalen Kapazitätserweiterungen in diesem Zeitraum ausmachen. Demnach wäre China für einen größeren Anteil an erneuerbarer Energie verantwortlich als der Rest der Welt zusammen – dieser soll 1.574 Gigawatt betragen.

Energieproduktion drosseln

Gäbe es da nicht große Herausforderungen, die es zu lösen gilt: In Teilen Chinas sind die Strompreise ins Minus gerutscht, da die erneuerbaren Energien das Netz überfordern. Das bedeutet, dass einige Energieerzeuger gezwungen sind, für den Strom, den sie ins Netz einspeisen, negative Preise zu zahlen. Einige Netzverantwortliche drosseln daher die Leistung, also die Menge an Energie, die ins Netz eingespeist wird. Währenddessen versucht die Industrie, Batteriespeicher zu entwickeln, so die US-Nachrichtenplattform “OilPrice“. So soll der Energiefluss stabilisiert werden.

Die chinesischen Solar-“Überkapazitäten“ bringen noch ein weiteres Problem mit sich: Laut “The Economist“ hat China so viel Solarkapazität produziert, dass nun mehr angeboten als nachgefragt wird. Dadurch sind die Preise gesunken, und viele Unternehmen in der Branche machen kaum noch Gewinne, weil sie Solarpaneele und andere Materialien weit unter den Kosten verkaufen müssen. Einige dieser Firmen können nicht mehr rentabel arbeiten und werden deshalb vom Staat finanziell unterstützt.

Auswirkungen auf den globalen grünen Wandel

Die Überkapazitäten in Chinas Solarproduktion könnten sich auch auf die globale Energiewende auswirken. Viele Länder sind auf Solarexporte aus China angewiesen. Das bedeutet, wenn chinesische Unternehmen nicht rentabel sind, kann das Auswirkungen auf die Innovationskraft und die weltweite Verfügbarkeit von Solarprodukten haben.

Besonders interessant ist, dass China zwar zu den dominierenden Akteuren in der Solarbranche gehört, jedoch bei der Solarkapazität pro Einwohner nicht an der Spitze steht. Dabei geht es um die Menge an Solarenergie, die in einem Land im Verhältnis zur Bevölkerung genutzt wird. Sowohl die Niederlande, Australien, Deutschland als auch Österreich haben eine höhere Solarkapazität pro Einwohner.

Solarenergie in Kombination mit Speicher

Laut Branchenexpert:innen sieht China als Lösung für sein Solar-Problem die Entwicklung von Energiespeichern. Diese seien eine Schlüsseltechnologie, um das volle Potenzial von erneuerbaren Energien auszuschöpfen. Warum? Weil sie eine flexible Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien rund um die Uhr ermöglichen.

Laut Bloomberg hat sich der weltweite Markt für Energiespeicherung im vergangenen Jahr fast verdreifacht. 2024 soll er eine Kapazität von mehr als 100 Gigawattstunden erreichen. Der prognostizierte Aufschwung wird vor allem auf das Wachstum des chinesischen Solarmarkts zurückgeführt. Zukünftig werden wir also global verstärkt auf Energiespeicher setzen und nach vernünftigen Lösungen suchen.

“Smart Energy International“ berichtet allerdings, dass die Branche vor allem in Europa hinterherhinkt. Das Problem liege an den Lithium-Ionen-Batterien in den Energiespeicherlösungen, die aufgrund ihrer hohen Brandgefahr mit hohen Versicherungsprämien einhergehen sollen.