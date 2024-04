SooNice Sunnies: Designer-Baby-Sonnenbrillen sind jetzt ein Ding

Unter einigem Medienrummel und unter Anwesenheit lokaler Startup-Prominenz sind am Mittwoch Abend in einer Wiener Filiale des Optikerhändlers Wutscher die neuen Baby- und Kindersonnenbrillen von SooNice Sunnies präsentiert worden. Die bunten Brillen für den Nachwuchs (ca. 6-24 Monate bzw. 3-9 Jahre) wurden dabei in Kooperation mit der preisgekrönten Designerin Marina Hoermanseder gestaltet.

„SooNice Sunnies steht für verantwortungsvoll hergestellte Sonnenbrillen für Babys und Kinder. Unser Hauptmaterial stammt aus recyceltem Nylon, und jede Brille wird mit Sorgfalt in Italien hergestellt“, heißt es seitens Christina und Doris Reifeltshammer, den Gründerinnen von SooNice Sunnies. Hinter der Marke steht die Vision1 GmbH, die schon früher unter Ex-Fußballprofi Raphael Reifeltshammer mit Sonnenbrillen der ausgefallenen Sorte auffielen.

Aus dem Nylon alter Fischernetze

Das Besondere an den Kids-Brillen ist, dass sie aus dem recycelten Kunststoff der italienischen Firma Aquafil hergestellt werden. Aquafil macht aus alten Fischernetzen Nylonfasern, die dann als patentierter Werkstoff etwa für Kleidung oder Auto-Interieurs eingesetzt werden. Die Brillen für die kids schlagen mit 70 Euro zu Buche, die Designs von Hoermanseder sind aktuell im optischen Fachhandel, ausgewählten Kids-Geschäften sowie online zu bekommen.

„Als Designerin und Mama spiegelt die Kombination aus hochwertigen Materialien, kinderfreundlichem Design und Nachhaltigkeit meine eigenen Werte wider“, so Hoermanseder. Die österreichische Modedesignerin arbeitete bereits mit Größen wie Lady Gaga, Rihanna und FKA Twigs.