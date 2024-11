Speedinvest bekommt neues Management-Team

Der österreichische Venture Capital Investor Speedinvest hat eine bedeutende Umstrukturierung seiner Führungsebene bekannt gegeben. Das neue Management-Team besteht aus fünf Personen, darunter CEO und Managing Partner Oliver Holle sowie die langjährige Partnerin Marie-Helene Ametsreiter. Neu ins Team aufgenommen wurden die zu General Partners beförderten Markus Lang und Andreas Schwarzenbrunner sowie Nora Frizberg als COO. Zuletzt verließen die Ex-Partner Mattias Ockenfels and Julian Blessin das Unternehmen.

Bisher war Holle quasi alleine an der Spitze des österreichischen VCs, er verteilt die Last nun auf mehrere Schultern, wie Sifted am Donnerstag morgen berichtet. Nachdem Speedinvest Anfang 2024 das Closing eines 600 Mio. Euro großen Fonds für Startup-Investments ankündigte, will man 2025 das Fundraising für den fünften Fonds starten. Zudem gab es im Umfeld von Speedinvest zuletzt die Pleite der HR-Beratung Speedinvest Heroes sowie die Schließung von Speedinvest Pirates, das als Marketing-Agentur Startups aus dem Portfolio unterstützte.

85 Mitarbeiter:innen an sechs Standorten

Die Reorganisation erfolgt in einer Zeit großer Veränderungen in der VC-Branche. Nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums und viel verfügbarem Kapital sehen sich Venture Capital-Firmen nun mit größeren Herausforderungen bei der Deals, beim Erreichen von Exits und bei der Kapitalbeschaffung konfrontiert. Dies hat bei verschiedenen europäischen VC-Firmen bereits zu personellen Veränderungen geführt.

Speedinvest selbst ist in den vergangenen 14 Jahren auf 85 Mitarbeiter an sechs Standorten in Europa und den USA gewachsen. Das Unternehmen hat sich einen Namen als Investor in Unternehmen wie Wefox, Tier Mobility, Schüttflix, refurbed, Kittl, byrd, Adverity, GoStudent und Bitpanda gemacht. Die neue Managementstruktur soll die gestiegene Komplexität des operativen Geschäfts besser abbilden.

Wie berichtet, hat sich um Speedinvest eine „Mafia“ gebildet. Mittlerweile gibt es zahlreiche ehemalige Mitgründer, Partner und Mitarbeiter:innen, die eigenen Fonds und Startups gegründet haben: