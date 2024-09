Starker Anstieg für Bitcoin und Co nach US-Zinssenkung

Die Botschaft am Mittwoch Abend war klar: Die Inflation ist so weit zurückgegangen, dass die US-Leitzinsen gesenkt werden können. Und zwar gleich um 50 Basispunkte hinunter auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent. Die Federal Reserve unter Jerome Powell, mächtigster Notenbanker der Welt, will so einer drohenden Rezession entgegenwirken und die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Ob die Aktienmärkte durch wieder günstigeres Geld (Kredite werden billiger) beflügelt werden, muss sich erst im Laufe des Handelstages am Donnerstag an der Wall Street zeigen. In Europa sieht man bereits, dass wichtige Aktienindizes wie der DAX, EuroStoxx, FTSE 100 oder CAC 40 deutlich im Plus liegen – der deutsche DAX erreichte am heutigen Donnerstag gar ein neues Allzeithoch von mehr als 19.000 Punkten.

Und auch am Krypto-Markt gibt es ordentlich Bewegung. Bitcoin ist zurück bei fast 63.000 Dollar und liegt damit „nur“ mehr 15 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem März 2024; Ethereum hat auch wieder stark zugelegt, mit knapp 6 Prozent zurück auf 2.400 Dollar. Stark zugewonnen haben auch Solana (SOL) mit +8% Prozent, Avalanche (AVAX) mit +13%, SHIBA INU mit +8% oder Near Protocol (NEAR) mit +12%. Insgesamt legte der Krypto-Markt um 5% in 24 Stunden zu.

„Zinssenkung könnte risikofreudige Stimmung entfachen“

Im Kursvergleich sieht man, dass bei Handelsschluss am Mittwoch die Leitindizes S&P500, Dow Jones und Nasdaq100 leicht im Minus geschlossen haben. Aber danach sind die Kurse von Krypto-Assets in der Nach auf Donnerstag stark angestiegen. Ob das so bleiben wird, bleibt abzuwarten. Denn weiter unklar ist, wie rasch die Fed die Leitzinsen in Richtung 0 Prozent absenken wird können – mit 4,75 bis 5 Prozent sind sie aktuell ja weiterhin sehr hoch.

„Historisch gesehen hat sich Bitcoin in einem solchen Umfeld wie erwähnt gut entwickelt. Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte könnte eine wachsende Liquidität signalisieren, eine risikofreudige Stimmung entfachen und eine starke Rallye bei Bitcoin auslösen, da Investoren nach höheren Renditechancen weiter entlang der Risikokurve suchen. Mit über 6 Billionen Dollar, die derzeit in Geldmarktfonds liegen, könnte eine solche Zinssenkung Investoren durchaus dazu veranlassen, in riskantere Anlagen wie Bitcoin und Ethereum umzuschichten“, so Adrian Fritz, Head of Research des Krypto ETP-Spezialisten 21Shares.