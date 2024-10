Steuervorteile sollen Österreich zum Startup-Magneten machen

Die Wahl ist geschlagen, die Parteien ringen um machbare Konstellationen für eine Mehrheit im Parlament – und auch die Forderungen an die nächste Regierung werden lauter. So hat auch der Thinktank AustrianStartups heute eine gleich 42 Punkte lange Liste ausgepackt, die eine „Perspektive in eine alternative Zukunft“ geben sollen. Und zwar eine Zukunft, in der Österreich und Europa eine Rolle bei Innovation spielen und nicht noch weiter von den USA abgehängt werden.

In den 42 Vorschlägen finden sich viele altbekannte Forderungen wie jene nach einem Beteiligungsfreibetrag, einem Dach-Fonds, die Senkung der Lohnnebenkosten, die KESt-Befreiung für Wertpapiere oder eine eigene europäische Rechtsform für Startups.

Bemerkenswert ist ein Vorschlag, der bisweilen noch nicht breit diskutiert wurde: nämlich Steuervorteile für internationale Gründer:innen. Denn bisweilen ist Österreich bzw. Wien kein echter Magnet für ausländische Gründer:innen geworden wie etwa London, Paris oder Berlin – vom Silicon Valley ganz zu schweigen.

„Klare Argumente für eine Gründung in Österreich“

„Um mehr Zukunftsunternehmen in Österreich anzusiedeln, ist es notwendig, das eigene Profil im Standortmarketing zu schärfen und klare Argumente für eine Gründung in Österreich zu schaffen. Analog zu internationalen Beispielen wie dem California Competes Tax Credit sollten Steuervorteile geschaffen werden, wenn Unternehmer:innen in Österreich in Innovation investieren und Arbeitsplätze schaffen wollen“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Austrian Startup Agenda 2024. „Andererseits sollte im Rahmen des Welcome Packages ein beschleunigtes Immigrationsverfahren mit Aussicht auf Staatsbürgerschaft nach wenigen Jahren möglich sein.“

Bei den Steuerbegünstigungen für internationale Startups, die sich in Österreich ansiedeln, sollte man sich dem Thinktank zufolge an Kalifornien orientieren. Dort ist der California Competes Tax Credit ein steuerlicher Anreiz des US-Bundesstaates, der Unternehmen gewährt wird, die Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Kalifornien tätigen. Der Kredit richtet sich an Unternehmen aller Größen und Branchen, die planen, ihre Geschäftstätigkeit im Bundesstaat auszubauen oder sich dort niederzulassen. Die Höhe des Steuerguthabens wird durch einen wettbewerbsorientierten Bewerbungsprozess bestimmt, bei dem Faktoren wie die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze, die Höhe der Investitionen und der Standort berücksichtigt werden.

Hier die weiteren Punkte, die AustrianStartups der nächsten Bundesregierung ans Herz legt: