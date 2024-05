Storebox: Wiener Logistik-Scale-up übernimmt zwei Konkurrenzunternehmen

Storebox gibt die erfolgreiche Übernahme von zwei Konkurrenzunternehmen in München und Wien bekannt. Durch die Übernahme von Lager4You in München sowie StoreCube in Wien baue das Scale-up die eigene „Präsenz im deutschen und österreichischen Markt aus“ und erreiche „noch mehr Kund:innen“. Der Schritt bedeute zudem „einen bedeutenden Meilenstein in der Expansionsstrategie“ von Storebox und unterstreiche das kontinuierliche Wachstum sowie die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Storebox mit 340 Standorten

Das Standortnetzwerk von Storebox wurde in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut, mit bereits 340 Standorten in sechs Ländern. Mit der Übernahme von Lager4You in München und StoreCube in Wien baut das Team rund um CEO Johannes Braith nun vor allem seine Präsenz im deutschen und österreichischen Markt weiter aus. Der ehemalige Lager4You-Standort ist der erste Selfstorage-Standort im deutschsprachigen Raum und mit rund 3.000 Quadratmetern sofort der größte im Portfolio. Neben den Übernahmen eröffnet Storebox weiterhin selbst Standorte und nutzt dabei sein Franchise-System als „wichtigen Motor für die Expansion“. Die Trends der Urbanisierung und des E-Commerce Booms würden eine „entscheidende Rolle“ bei der Entwicklung des Unternehmens spielen und auch in Zukunft das Netzwerk aus Lager- und Logistiklösungen prägen.

„Mehrwert für alle Beteiligten“

“Wir freuen uns, die Übernahmen von Lager4You und StoreCube bekannt zu geben”, sagt Johannes Braith, CEO von Storebox. „Diese strategischen Akquisitionen verdeutlichen unser fortwährendes Engagement für Wachstum und ermöglichen es uns, innovitve Selfstorage-Lösungen einem noch größeren Kund:innenkreis zur Verfügung zu stellen.“ Die Integration der neuen Standorte schaffe einen Mehrwert für alle Beteiligten und festige die Position von Storebox als führender Anbieter von innovativen Lager- und Logistiklösungen in Europa. Die zusätzlichen Standorte sollen zum weiteren Wachstum des Unternehmens beitragen.

Storebox ist die erste komplett digitalisierte Selfstorage-Lösung in Europa mit Standorten in mehreren Ländern und spezialisiert sich auf Lager- und Logistiklösungen im urbanen Raum. Sowohl Privat- als auch Gewerbekunden können die zentral gelegenen Standorte ntzen, die rund um die Uhr zugänglich sind und über einen digitalen Buchungsprozess verfügen. Neben individuellen Lager- und Logistiklösungen bietet das Scale-up auch Services wie Click & Collect und Micro-Hubs für die Last Mile. In den letzten Jahren hat sich Storebox zum größten und am schnellsten wachsenden urbanen Lager- und Logistiknetzwerk im DACH-Raum entwickelt.