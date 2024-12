StrategyBridgeAI: Münchner Fintech erhält Millioneninvestment

Das Münchner B2B-Fintech-Startup StrategyBridgeAI hat erfolgreich eine überzeichnete siebenstellige Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Jungfirma haben Professionals aus den Bereichen Investment Banking, Asset Management und Big Tech im Jahr 2022 gegründet. Sie ermöglicht automatisierte, datengetriebene und durch AI unterstützte Analysen für Firmen jeder Größe und Branche weltweit. Zu den Nutzern gehören M&A- und Strategieberater, Private-Equity-Investoren, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsbanken.

StrategyBridgeAI will Unternehmensanalysen revolutionieren

Angeführt hat die Runde D11Z. Ventures mit Beteiligung von Bayern Kapital und namhaften Business Angels aus den Bereichen Fintech, Software und Private Equity. Zu letzteren zählt Kai Hesselmann, Co-Founder von DealCircle. Mit dem neuen Kapital plant StrategyBridgeAI, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Marktpräsenz weiter auszubauen. Ziel ist es, Unternehmensanalysen in der Corporate-Finance-Branche zu revolutionieren und neue Standards für Effizienz und Präzision zu setzen.

Aktuelle Prozesse für solche Firmenanalysen sind dem Jungunternehmen zufolge oft ineffizient, manuell und fehleranfällig. Das führe wiederum zu hohen Kosten, Verzögerungen und subjektiven Entscheidungen. Die Plattform von StrategyBridgeAI soll diese Probleme durch den Einsatz modernster KI- und finanzmathematischer Modelle lösen. Sie sollen die Datenauswertungen robust und transparent automatisieren. So sollen Finance Professionals fundierte Entscheidungen schneller, präziser und systematischer treffen können.

Startup bringt „Struktur und Transparenz in die Datenflut“

„Unternehmensanalysen erfordern heute weit mehr als nur Finanzexpertise. ‘Without data, you are just another person with an opinion.’ Unsere Software bringt Struktur und Transparenz in die öffentliche Datenflut, spart wertvolle Zeit und macht sie für das einzelne Unternehmen nutzbar – und hebt die Corporate Finance-Branche in eine neue Ära, in der Finanzexperten auch Datenexperten werden“, so Deniz Schütz, CEO & Co-Founder von StrategyBridgeAI.

StrategyBridgeAI konnte in den letzten 12 Monaten nach eigenen Angaben seine wiederkehrende Kundenbasis verfünffachen. Darüber hinaus konnte man zahlreiche neue Kunden aus den Märkten M&A, Private Equity, Audit und Corporate Banking gewinnen. 2025 will sich die Jungfirma im Transaktionsgeschäft etablieren und die Zusammenarbeit mit Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ausbauen.

„Wir sehen täglich, wie der Einsatz von KI in unserer Branche an Dynamik gewinnt und wollen noch mehr Professionals mit präzisen Tools ausstatten, die komplexe Analysen vereinfachen und fundierte Entscheidungen unterstützen“, so Louis Flach, Co-Founder und COO/CFO. Mit dem neuen Kapital will StrategyBridgeAI die Skalierung der Unternehmensanalyse- Plattform vorantreiben, neue Funktionen entwickeln und die Marktreichweite signifikant ausbauen. Die Vision der Jungfirma ist es, der neue Marktstandard für Unternehmensanalysen in der Corporate Finance-Branche zu werden.