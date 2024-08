SurgVRse: „Wir wollen die chirurgische Ausbildung revolutionieren“

Das Wiener Startup SurgVRse hat eine Lern- und Trainingsplattform für Medizinstudent:innen, Assistenzärzt:innen und Fachkräfte in der Roboterchirurgie entwickelt. Mit einer 3D-Videothek will die Jungfirma es Usern ermöglichen, wesentliche chirurgische Schritte und Informationen der robotergestützten Chirurgie immersiv und effektiv zu erlernen. Co-Founder Michael Maier hat sich unserem Startup Interviewer zum Gespräch zur Verfügung gestellt.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Michael Maier: SurgVRse ist eine immersive, niederschwellige E-learning Plattform für Operationslehre. Unser Ziel ist es, die Aus- und Weiterbildung von Chirurg:innen im Bereich der roboter-assistierten Chirurgie zu verbessern.

Wer ist im Gründungsteam?

Dr. Teodor Kapitanov und ich, Michael Maier.

Was ist die Geschichte hinter eurem Startup? Wie und warum habt ihr angefangen?

Die Idee entstand aus unserem gemeinsamen Wunsch, die chirurgische Ausbildung zu revolutionieren. Teodor und ich haben festgestellt, dass traditionelle Lehrmethoden wie Lehrbücher oder 2D-Videos nicht ausreichen, um die Komplexität und den Realismus roboter-assistierter Operationen wirklich zu vermitteln. Deshalb haben wir uns entschieden, die Möglichkeiten der Virtual-Reality-Technologie zu nutzen, um ein dreidimensionales, realistisches Lernerlebnis zu schaffen. So können wir die Herausforderungen und Feinheiten der Roboterchirurgie besser vermitteln.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Unser größter Vorteil liegt in der Kombination aus einzigartigem, von spezialisierten, erfahrenen Chirurg:innen entwickeltem Lernmaterial und der neuesten VR-Technologie. Das erlaubt es unseren Nutzer:innen, die Lernkurve in der Roboterchirurgie deutlich zu verkürzen und schneller die notwendigen Skills zu erlangen, um diese Technologien sicher im Alltag einzusetzen. Außerdem bieten wir nicht nur standardisierte Inhalte, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen für Kliniken und medizinische Ausbildungsstätten, die ihre Mitarbeiter:innen in der Roboterchirurgie schulen möchten.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir nutzen modernste VR-Technologie für 3D-Video- und Audiomaterial, sowie didaktische Simulationseinheiten.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Wir nutzen modernste VR-Technologie für 3D-Videos, sowie didaktische Lerninhalte mit Audio-Begleitung. Zudem sind unsere Videos auch in 2D verfügbar.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Zur Frage Zielgruppe: Medizinstudent:innen, Assistenzärzt:innen und erfahrene Chirurg:innen, die im Bereich der roboter-assistierten Chirurgie geschult werden. Wir erreichen diese über unser Netzwerk, Partner, sowie medizinische Universitäten und Kliniken als Multiplikatoren. Zur Frage der Finanzierung: Aktuell sind wir selbstfinanziert und arbeiten bootstrapped.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir werden die Videos künftig über zwei Modelle anbieten:

1. Abonnementbasiertes Modell: Abonnementplänen wählen (wöchentlich, monatlich oder jährlich), um kontinuierlichen Zugriff auf Premiuminhalte und Zusatzfunktionen zu erhalten.

2. Einzelkäufe/Mikrotransaktionen: Die Möglichkeit, einzelne Premiumkurse oder Zusatzfunktionen durch einmalige Zahlungen zu erwerben.

Zudem werden wir nicht nur standardisierte Inhalte, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen für Kliniken und medizinische Ausbildungsstätten mit dem Verleih von VR-Brillen anbieten. Aktuell gibt es auf der Website ein erstes Video in 2D und 3D. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten an weiteren Videos arbeiten, um eine erste Bibliothek an Lernvideos anbieten zu können. Langfristig möchten wir mit SurgVRse die chirurgische Ausbildung weltweit nachhaltig verbessern. Unsere Vision ist es, Chirurg:innen die besten verfügbaren Lernmethoden zu bieten, damit sie die neuesten Operationstechniken sicher und effizient anwenden können.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Bei uns sehen wir, wie wichtig und wertvoll sich ergänzende Gründerteams sind, die Vision, Ziele und Arbeitsweise teilen.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.