Swarm Analytics: Exit des Tiroler IoT-Startups an die Bernard Gruppe

2023 haben sie noch ein Millioneninvestment erhalten, nun gibt es mit dem 1. März einen neuen Eigentümer: Swarm Analytics aus Tirol wird an das österreichisch-deutsche Ingenieursbüro Bernard Gruppe verkauft. Die KI-basierte Lösung des Startups ermöglicht eine schnelle und DSGVO-konforme Auswertung von Videostreams direkt im Kamerasystem zur automatisierten Verkehrsdatenerfassung. Nun soll die Lösung technologisch wie auch vertrieblich voll bei der Bernard Gruppe, mit der eine Partnerschaft schon seit längerem bestand, integriert werden.

Swarm Analytics war zuletzt im Mehrheitsbesitz von MAD Ventures, dem Company Builder rund um Unternehmer Wieland Alge. Er hat das Startup zuletzt gemeinsam mit Mitgründer Michael Bredehorn als Co-Geschäftsführer auch geleitet. Brederhorn war noch mit etwa 23 Prozent beteiligt, außerdem hatte Gateway Ventures von Markus Kainz etwa 14,5 Prozent.

Die Technologie geht in dem Asset-Deal an die Bernard Gruppe, auch das Team wird weiter an dem Produkt weiterarbeiten, die Marke von Swarm Analytics aber wird verschwinden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Es ist zwar kein Fonds-Returner, aber ich bin nicht unzufrieden“, so Alge gegenüber Trending Topics. Es hätte sich zuletzt abgezeichnet, dass das Zusammenbringen der beiden Firmen viel Sinn macht.

Swarm-Team wechselt zur Bernard Gruppe

Alge wird nicht weiter für die Unternehmung tätig sein, Gründer Bredehorn und das bestehende Team von etwa 15 Mitarbeiter:innen wechseln zur Bernard Gruppe. „Als MAD Ventures haben wir Swarm bereits seit der Gründung nicht nur begleitet, sondern mit aufgebaut. Wir sind stolz darauf, dass die Bernard Technologies, verstärkt durch Team und Technologie von Swarm, auch in Zukunft eine erfolgreiche Gesamtlösung im Bereich der Verkehrsdatenerfassung etablieren kann“, sagt er in einem Statement. Laut Stefan Schwarz, CEO der Bernard Gruppe, soll die Swarm-Technologie insbesondere den hauseigenen „Mobility Analyzer“ (BMA) weiterentwickeln – dort steckte schon bisher Swarm-Technologie drinnen.

Beim BMA handelt es sich um ein optisches System zur Erfassung und Klassifizierung von Verkehrsteilnehmern für automatische Verkehrserhebungen, zur Analyse von Bewegungsströmen und zur Erhebung der Parkplatzauslastung. Das soll nun mit dem Kapazität der Gruppe skaliert werden.

„Bernard Technologies war nicht nur zeitlich der erste, sondern auch der erfolgreichste Technologie- und Vertriebspartner von Swarm. Dass wir nun diese Partnerschaft quasi vollenden ist nur logisch. Das ganze Swarm Team ist mehr als motiviert, als Teil einer verstärkten Bernard Technologies unseren Beitrag zu Smart Cities und Mobilitätsrevolution zu leisten und das auf globalem Terrain“, so Michael Bredehorn, Gründer und CEO von Swarm Analytics.