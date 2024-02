Techworld with Nana: Österreichs Tech-Influencerin No. 1

Im Gespräch mit Tech-Entrepreneurin Nana Janashia: „Techworld with Nana” ist eine Online Educational Plattform und richtet sich mit seinen Inhalten an alle, die von Tech nicht genug bekommen können und noch mehr lernen möchten. Dahinter stehen Nana Janashia und ihre Mitgründerin Nicole Hiller. Veröffentlicht werden nicht nur Videos zu verschiedenen Programmsprachen und Tipps und Tricks der IT-Welt, sondern die beiden veranstalten auch DevOps-Bootcamps. Ihre internationale Community ist gigantisch: Über 1 Million Follower:in auf YouTube, 160.000 auf LinkedIn, 32.000 auf Instagram und 35.000 auf X. Im Talk geht es um das Geschäftsmodell von „Techworld with Nana”, die österreichische YouTube-Szene, die Zusammenarbeit mit großen IT-Konzernen und die wachsende Frauenquote im Developer-Bereich. Natürlich sprechen wir auch darüber, was genau DevOps-Bootcamps sind.

Inhalt:

Liebste Programmiersprache

Was ist „Techworld with Nana“

Youtube: Der Weg zu 1. Mio Abonnentinnen

DevOps Bootcamps

Zielgruppe

Geschäftsmodell

Women in IT

CNCF Ambassador & AWS Container Hero und Docker Captain

Österreichische IT-Szene

Zukunftspläne

