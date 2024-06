Telegram launcht In-App-Währung „Stars“ zum Bezahlen in Mini-Apps

Telegram-CEO Pavel Durov hat bekannt gegeben, dass Telegram eine neue In-App-Währung namens „Stars“ einführen wird. Nutzer können Stars mit Fiat-Währungen über In-App-Käufe auf iOS und Android oder direkt in Telegram erwerben. Die Währung soll dann für den Kauf digitaler Produkte innerhalb von Telegram-Mini-Apps wie Notcoin und Hamster Kombat verwendet werden. Bisher konnten schon physische Produkte in Telegram in Mini-Shops verkauft werden, nun wird eben auf digitalen Content erweitert.

Telegram setzt auf Krypto-Ökosystem und Entwickler-Anreize

Laut Telegram wird die Bot- und Mini-App-Plattform durch benutzerfreundliche Zahlungen für digitale Güter und Dienstleistungen neuen Geschäftsmodellen Zugang zu über 900 Millionen potenziellen Kunden innerhalb von Telegram ermöglichen. Entwickler auf Telegram sollen bald in der Lage sein, ihre Stars in Toncoin (TON), Telegrams bevorzugte Kryptowährung auf The Open Network, abzuheben. Diese Transfers werden auf Fragment, Telegrams Marktplatz für In-App-Benutzernamen und Werbung, stattfinden.

Das bedeutet konkret: Stars selbst sind keine Kryptowährung, sondern eine digitale Währung, wie man sie auf vielen anderen Plattformen mit Punktesystemen kennt. Aber sie können eben in Toncoins umgewechselt werden. 500 Stars werden 10 Dollar kosten.

Darüber hinaus kündigte Durov an, dass Telegram mit Stars gekaufte Werbung subventionieren wird. Damit soll die Nutzung der Währung gefördert und kompensiert werden, dass Apple und Google wiederholt 30% Provisionen auf neue In-App-Käufe von Stars erheben. „Der jüngste Mini-App-Boom hat Telegram bereits zum Hauptziel für die Einführung neuer Apps gemacht“, so Durov. „Stars und Werbesubventionen heben dies auf ein neues Niveau, das in der Geschichte der sozialen Medien beispiellos ist.“

Telegram-Ökosystem boomt mit Krypto-Games und Toncoin

In letzter Zeit erleben Krypto-Projekte innerhalb des Telegram-Ökosystems einen regelrechten Höhenflug. Die Mini-App Hamster Kombat, die Pläne für einen Airdrop eines TON-basierten Tokens an Spieler angekündigt hat, ist schnell zur neuesten Gaming-Obsession der Krypto-Welt geworden. Auch die mit dem Telegram-Spiel Notcoin verbundene Kryptowährung NOT überschritt diese Woche eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar und ist damit der bisher größte Gaming-Token, der 2024 gestartet wurde.

Der ganze Buzz scheint sich auch positiv auf den Preis von Toncoin auszuwirken. Am frühen Mittwoch erreichte TON mit 7,76 Dollar seinen bisher höchsten Wert. Der Token hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden Dollar erreicht, was ihn zur neunt größten Kryptowährung der Welt vor Cardano (ADA), SHIBA INU und Avalanche (AVAX) macht.