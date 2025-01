Tesla bringt neuestes Model Y Version „Juniper“ zuerst in China, Australien und Co

Tesla hat eine umfassend überarbeitete Version seines erfolgreichen Elektro-SUV Model Y vorgestellt. Das auch unter dem Codenamen „Juniper“ bekannte Facelift bringt sowohl optische als auch technische Neuerungen. Zuerst wurde das neue Model Y auf den Webseiten in China sowie im asia-pazifischen Raum wie Thailand, Malaysia, Australien oder Singapur zur Bestellung freigegeben – die USA und Europa müssen warten. Auslieferungen in China starten im März, in Australien etwa im Mai.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört die gesteigerte Reichweite. Die Long-Range-Version mit Allradantrieb und 19-Zoll-Rädern kommt nach CLTC-Standard nun auf bis zu 719 Kilometer. Die Beschleunigung wurde ebenfalls optimiert – die Zeit von 0 auf 100 km/h verkürzt sich bei der AWD-Version von 4,9 auf 4,3 Sekunden.

Äußerlich erhält das Model Y eine überarbeitete Front mit einer markanten Leuchtleiste im Cybertruck-Stil. Neu ist auch eine zusätzliche Frontkamera im Stoßfänger, die das Einparken erleichtert und die Autopilot-Funktionen verbessert.

Dass das neue Model Y, das vor allem in China produziert wird, zuerst in den asiatischen Märkten kommt, dürfte handelspolitische Gründe haben. Denn sowohl die USA als auch die EU erheben hohe Zölle auf E-Autos, die in China hergestellt werden, was deren Preise in diesen Märkten nach oben drückt. China ist zudem der wichtigste Markt für E-Autos und essenziell für den Erfolg von Tesla, das sich immer größerer Konkurrenz von BYD, Xiaomi und Co aus China ausgesetzt sieht.

Neue Innenbeleuchtung soll für Stimmung sorgen

Im Innenraum setzt Tesla auf mehr Komfort: Neues, so genanntes Akustik-Glas reduziert Fahrgeräusche deutlich, eine neue Innenbeleuchtung sorgt für atmosphärische Stimmung – das kennt man schon von vielen anderen Autos auch. Die Rücksitze lassen sich nun elektrisch umklappen. Für die Fond-Passagiere gibt es einen zusätzlichen Bildschirm. Das Lenkrad behält seine runde Form, allerdings entfällt der Gangwahlhebel – die Fahrmodi werden nun über den Touchscreen gesteuert.

Die Markteinführung erfolgt zunächst in China ab März 2025, weitere asiatisch-pazifische Märkte folgen. Für Europa und Nordamerika wurden noch keine konkreten Termine genannt. Der Einstiegspreis liegt in China bei umgerechnet etwa 35.900 Dollar, was einer moderaten Erhöhung von 5 Prozent im Vergleich zum alten Model Y entspricht.

Mit dem Update reagiert Tesla auf gestiegene Kundenansprüche und verschärfte Konkurrenz im Premium-Segment der Elektro-SUVs. Die Verbesserungen bei Reichweite, Fahrleistungen und Komfort dürften die Marktposition des Model Y weiter stärken.