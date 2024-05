Tesla entlässt weitere Angestellte – darunter das gesamte Supercharger-Team

Kurz nach der Entlassung von mehr als zehn Prozent seiner weltweiten Belegschaft entlässt Tesla noch mehr Mitarbeiter:innen. Dazu gehört unter anderem das gesamte Supercharger-Team, berichtet Electrek. Der Konzern begann die vorletzte Woche mit der Bekanntgabe einer großen Entlassungsrunde. Die Kündigungen erstreckten sich über das gesamte Unternehmen. Tesla verkürzte die Produktionsschichten in der Gigafactory Texas und entließ mehrere Teams, die mit kritischen Projekten dort verbunden waren.

500-köpfiges Ladeteam fast komplett abgebaut

Auch wichtige Führungskräfte blieben von der Entlassungswelle nicht verschont. Eine davon war Drew Baglino, ehemaliger VP of Powertrain and Energy Engineering, der seit 18 Jahren im Unternehmen tätig war und das 4680-Zellen-Projekt leitete. Während der Konzern seinen Rücktritt öffentlich als freiwillig darstellt, gibt es Spekulationen, dass die Enttäuschung über den Fortschritt des 4680-Projekts etwas damit zu tun hatte.

Im Zuge der ersten Entlassungsrunde verlor Tesla auch die wichtige Führungskraft Rohan Patel, den Leiter der Abteilung Politik und Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein gesamtes neues Werbeteam entlassen. Nun hat Konzernchef Elon Musk weitere Entlassungen durch eine E-Mail an Führungskräfte bestätigt. Darin heißt es, dass Rebecca Tinucci, Teslas Senior Director of EV Charging, das Unternehmen verlassen wird, zusammen mit fast allen Mitarbeiter:innen ihres 500-köpfigen Ladeteams.

Tesla will neue Supercharger bauen

Tinucci war für Teslas EV-Ladegeschäft, einschließlich Supercharging, verantwortlich, was bedeutet, dass die Streichung des Supercharger-Teams eine Richtungsänderung für den Autoriesen darstellen könnte. Tesla war sehr erfolgreich darin, Hersteller dazu zu bringen, seinen NACS-Stecker zu übernehmen. Diese Bemühungen hatte Tinucci angeführt. In der E-Mail heißt es, dass Tesla weiterhin einige neue Supercharger bauen und die im Bau befindlichen fertigstellen wird. Aber die Entlassung des Teams könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Ausbau des Systems reduziert wird – und das zu einem Zeitpunkt, an dem eine schnellere Bereitstellung von Ladestationen erforderlich ist.

Eine weitere Führungskraft, die gehen muss, ist der seit zehn Jahren tätige Daniel Ho, Director of Vehicle Programs and New Product Initiatives, der Programmmanager für das Model S, 3 und Y war und zuvor zwölf Jahre bei Ford in Produktfunktionen tätig war.

Musk will „Hardcore“-Stellenabbau

In den letzten Quartalen hat Tesla eine „Pause“ zwischen den Wachstumsphasen eingelegt. Das Unternehmen hat erwartet, dass das Umsatzwachstum bis zur Markteinführung von Fahrzeugen der nächsten Generation wie dem billigeren „Model 2“ und Robotaxi-Produkten bescheidener ausfallen würde. Es gab ein gewisses Hin und Her darüber, welche Form diese Produkte annehmen würden. Aber die Entlassung des Leiters der Abteilung für neue Produktinitiativen spiegelt auch mögliche Probleme innerhalb dieses Teams wider.

Musk sagte in seiner typischen Art, er wolle, dass Tesla beim Personalabbau „absolut Hardcore“ vorgeht, und sagte, dass Führungskräfte, deren Untergebene „offensichtlich nicht den Test auf Exzellenz, Notwendigkeit und Vertrauenswürdigkeit bestehen“, ebenfalls vom Dienst entbunden würden. Das deutet darauf hin, dass Musk will, dass diese Führungskräfte mehr Mitarbeiter:innen entlassen oder selbst entlassen werden.

All diese Nachrichten kommen für Tesla zu einem kritischen Zeitpunkt, nachdem das Unternehmen die Quartalsergebnisse deutlich verfehlt hat und einen seltenen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen hatte.