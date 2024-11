Tether stoppt Euro-Stablecoin EURT wegen MiCA-Gesetzen

Die Kryptowährungsplattform Tether hat die Einstellung ihres Euro-basierten Stablecoins EUR₮ bekannt gegeben. Das Unternehmen verarbeite seit 2022 keine neuen Minting-Anfragen mehr und wird den Service künftig vollständig einstellen. Bestehende Token-Inhaber haben bis zum 27. November 2025 Zeit, ihre Bestände einzulösen. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 38 Mio. Euro spielt EURT aber ohnehin keine wesentliche Rolle am Krypto-Markt.

Die Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund sich verändernder regulatorischer Rahmenbedingungen im europäischen Kryptomarkt, da die „Markets in Crypto Assets“ (MiCA) ab Anfang 2025 genau regelt, werden in der EU Stablecoins anbieten darf. Tether mit einem undurchsichtigen Firmennetzwerk sieht sich ganz offenslichtlich nicht bereit, legal einen Euro-Stablecoin herauszugeben. Tether begründet den Schritt mit dem Fehlen eines aus ihrer Sicht angemessenen regulatorischen Umfelds, das sowohl Innovation ermöglicht als auch die notwendige Stabilität und Sicherheit für Nutzer gewährleistet.

Als Teil seiner strategischen Neuausrichtung konzentriert sich das Unternehmen nun verstärkt auf neue Projekte. Besonders hervorzuheben ist dabei die Zusammenarbeit mit Quantoz Payments bei der Entwicklung der MiCAR-konformen Stablecoins EURQ und USDQ, die auf Tethers Technologielösung Hadron basieren werden.

Technische Plattform für andere Stablecoins

Die Hadron-Plattform wurde entwickelt, um die Ausgabe und Verwaltung von Stablecoins zu vereinfachen und bietet umfassende Werkzeuge für Blockchain-Interaktionen sowie Compliance- und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. Die Plattform ermöglicht zudem die Tokenisierung verschiedenster Vermögenswerte.

Mit diesen Entwicklungen verfolgt Tether das Ziel, die digitale Finanzlandschaft grundlegend zu modernisieren. Das Unternehmen strebt an, durch innovative Lösungen den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen weltweit zu demokratisieren und neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen.

Die Einstellung des EUR₮ markiert damit einen bedeutenden Wendepunkt in Tethers Geschäftsstrategie. Während der Rückzug aus dem Euro-Stablecoin-Markt zunächst als Einschränkung erscheinen mag, signalisiert er gleichzeitig eine klare Fokussierung auf zukunftsorientierte, regulatorisch konforme Finanzinnovationen. Spannend bleibt, ob Tether weiterhin USDT, also einen Dollar-Stablecoin, in der EU anbieten wird – immerhin der mit Abstand größte und wichtigste Stablecoin der Welt.