The Exploration Company holt 150 Millionen Euro für Raumkapsel Nyx

Schön langsam aber sicher kommen die europäischen SpaceTech-Unternehmen in Fahrt. Am Sonntag Abend gibt The Exploration Company (TEC) nämlich die größte Series B-Finanzierungsrunde bekannt, die bisher ein junges Raumfahrtunternehmen am Kontinent erhalten hat: 150 Millionen Euro. Zwar hat Isar Aerospace aus Deutschland wie berichtet in der Series C 220 Mio. Euro geholt, aber das ist eben schon eine Runde weiter.

Die Runde wurde von Balderton Capital und Plural angeführt, mit Beteiligung von Bessemer Venture Partners, NGP Capital, French Tech Souveraineté, DeepTech & Climate Fonds (DTCF), Bayern Kapital und Bestandsinvestoren. Das frische Kapital wird für die Entwicklung und Erprobung des Raumfahrzeugs Nyx und den Ausbau des 200-köpfigen Teams verwendet. Das deutsch-französische Unternehmen hat Standorte in Deutschland, Frankreich, Italien, sowie Büros in Houston.

TEC wurde 2021 von Hélène Huby, ehemaliger VP von Orion-ESM bei Airbus, und einem erfahrenen Team gegründet. Das Unternehmen entwickelt Raumfahrzeuge, um die wachsende Nachfrage nach kostengünstigen Transportmöglichkeiten im Weltall zu bedienen. Laut Huby „spiegelt die Höhe dieser Finanzierungsrunde nicht nur die enorme Leistungsfähigkeit unseres Teams wider, sondern zeigt auch, dass der Aufbau globaler Unternehmen mit europäischen Wurzeln nur durch die Förderung von Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen europäischen Ländern möglich ist.“

Nyx soll Europas Weltraumsouveränität stärken

TEC schätzt den Weltraumlogistikmarkt in den nächsten zehn Jahren auf über 300 Milliarden US-Dollar. Da sich die Transportkapazitäten derzeit auf wenige Akteure beschränken, gibt es in Europa Bestrebungen, eigene Kapazitäten aufzubauen. In diesem Marktumfeld entwickelt TEC das wiederverwendbare und im Orbit auftankbare Raumfahrzeug Nyx. Es soll von jeder Trägerrakete gestartet werden können, zu jeder Raumstation fliegen und mit bis zu 3.000 kg Fracht zur Erde zurückkehren können – der weltweit größten verfügbaren Nutzlast.

Nyx ist als modulare und wiederverwendbare Raumkapsel konzipiert, die vielseitige Missionen ermöglicht – vom Transport von Nutzlasten zur Internationalen Raumstation (ISS) bis hin zu Mondmissionen. Das Design kombiniert modernste Technologien mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, beispielsweise durch die Wiederverwendbarkeit von Schlüsselkomponenten. Nyx ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer unabhängigen europäischen Präsenz im Weltraum und zielt darauf ab, die Kosten für kommerzielle und wissenschaftliche Raumfahrtprojekte drastisch zu senken.

TEC konnte bereits bedeutende Meilensteine erreichen, wie ein Space Act Agreement mit der NASA und einen Vertrag mit der ESA für den Bau des ersten europäischen Raumfahrzeugs. Der Erstflug von „Nyx Earth“ ist für 2028 geplant, um Fracht für die ESA zur ISS zu transportieren. David Thévenon von Balderton Capital sieht TEC bereit, „den europäischen Führungsanspruch in der Weltraumforschung neu zu definieren“ und Khaled Helioui von Plural erkennt in TEC „eine nahezu perfekte Kombination von Zutaten für langfristigen Erfolg“.

Diese Tabelle zeigt, dass TEC nunmehr neben Isar Aerospace das Top-SpaceTech in Europa ist: