TikTok könnte in den USA an Oracle und Microsoft gehen

Google hat YouTube, Meta hat Facebook, WhatsApp und Instagram – und Oracle und Microsoft haben vielleicht bald TikTok. Zumindest in den USA. Denn Ein Konsortium unter Führung von Oracle und Microsoft steht in Verhandlungen zur Übernahme der globalen TikTok-Operationen. ByteDance, der chinesische Mutterkonzern von TikTok, soll dabei eine Minderheitsbeteiligung behalten, während Oracle die Kontrolle über zentrale Komponenten übernehmen würde.

Oracle, selbst einer der großen Cloud-Anbieter, hat bereits einen Großteil der TikTok-Infrastruktur bereitstellt und würde künftig die Aufsicht über drei kritische Bereiche übernehmen: den TikTok-Algorithmus, die Daten sowie Software-Updates und -Entwicklung. Welche Rolle Microsoft in dem Deal spielen würde, ist noch unklar – Social-Media-Erfahrung bringt der Konzern als Mutter von Linkedin jedenfalls mit.

ByteDance bewertet TikTok derzeit mit mindestens 200 Milliarden Dollar. Bedeutet: Eine Beteiligung von dem US-Geschäft der chinesischen Video-App ist äußerst kostspielig und nur für die ganz großen Unternehmen leistbar. Dass das AI-Startup Perplexity oder ein Konsortium rund um den Youtube-Star Mr. Beast zum Zug kommen könnte, ist eher unwahrscheinlich.

Trump drängt auf einen Deal im Sinne von US-Unternehmen

Die Verhandlungen finden unter Vermittlung des Weißen Hauses statt. Präsident Trump hat per Exekutivorder eine 75-tägige Schonfrist gewährt, in der TikTok von Vollzugsmaßnahmen verschont bleibt – ansonsten hätte die Video-App in den USA seit vergangenen Sonntag abgedreht bleiben müssen. Die amerikanische Regierung unter Trump strebt eine Struktur an, bei der US-Investoren die Mehrheit an TikTok halten würden. In Erwägung gezogen wurde sogar, dass sich die USA selbst beteiligen könnte. Sogar X von Elon Musk stand offenbar zur Debatte.

Bereits 2020 gab es einen Übernahmeversuch von TikTok durch Microsoft, Oracle und Walmart, der jedoch scheiterte. Im Gegensatz zu damals ist Walmart diesmal nicht an den Gesprächen beteiligt, da das Unternehmen Bedenken bezüglich der hohen Bewertung hat.

Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, wobei weitere Treffen zwischen Oracle und dem Weißen Haus für die kommende Woche geplant sind.

TikTok ist ein sehr interessantes Investment-Ziel für große Unternehmen. Zum einen verursachen die Videos sehr viel Daten-Traffic, zum anderen ist das Werbegeschäft von TikTok sehr interessant. In den USA macht die Video-App, die dort etwa 170 Mio. User zählt, 2024 zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar Umsatz.

TikTok ist die internationale Version der chinesischen Video-Sharing-App Douyin. Diese wurde 2016 gestartet, 2017 bekam sie dann die internationale Schwester. Den wirklichen Durchbruch im Westen schaffte TikTok aber erst durch die Zusammenschluss mit der Video-App musical.ly, die von den Chinesen Louis Yang und Alex Zhu in Shanghai entwickelt wurde und international sehr erfolgreich war.