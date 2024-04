Trending Today: 🔷 karriere.at 🔷 XTX Markets 🔷 Xiaomi 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:30: Xiaomi-E-Auto Marktstart: Anleger:innen reißen sich um Aktien

Der Marktstart seines Elektroautos SU7 treibt die Aktie des chinesischen Elektronikherstellers Xiaomi in die Höhe. Der Kurs stieg am Dienstag um bis zu 16 Prozent. Dabei ist das erste E-Auto von Xiaomi, der neu in der E-Auto-Branche agiert, „nur” ein Zuschussgeschäft für das Unternehmen. Xiaomi steigerte seinen Börsenwert am ersten Handelstag nach Vorstellung des Autos vergangene Woche um 7,6 Mrd. auf 55 Mrd. Dollar (51 Mrd. Euro) und überflügelte traditionelle Autobauer wie General Motors oder Ford. Der chinesische Konzern erzielt den Großteil seines Umsatzes von 37,5 Mrd. Dollar mit dem Verkauf von Smartphones. Analyst:innen trauen Xiaomi zu, sich mit dem sportlichen Modell „Speed Ultra 7″ auf dem hart umkämpften E-Automarkt in China durchzusetzen. Für das Auto, das mit einem Einstiegspreis unter 30.000 Dollar günstiger ist als Teslas Model 3, gingen in den ersten 24 Stunden nach Firmenangaben fast 89.000 Vorbestellungen ein.

14:15: XTX Markets schreibt den ersten 1,048 Mio. Dollar Fortschrittspreis für Künstliche Intelligenz aus

Das Unternehmen XTX Markets gab die Ausschreibung des ersten mit 1,048 Mio. $ dotierten Fortschrittspreises für die Mathematik-Olympiade der Künstlichen Intelligenz (AIMO) auf der Kaggle-Plattform bekannt. Die Initiative ist Teil des mit 10 Mio. Dollar dotierten AIMO-Preises, der im November 2023 ins Leben gerufen wurde und die Entwicklung von KI-Modellen fördern soll, die zu mathematischen Schlussfolgerungen fähig sind. Das ultimative Ziel ist es, ein öffentlich zugängliches KI-Modell zu schaffen, das bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) eine Goldmedaille erreichen könnte. Der Hauptpreis beträgt 5 Mio. Dollar. Der Wettbewerb läuft vom 1. April bis zum 27. Juni. Die Preise werden im Juli 2024 auf der 65. IMO in Bath (Großbritannien) an bis zu fünf Teams vergeben.

13:35: karriere.at-Umfrage zum Weltgesundheitstag: Über die Hälfte gestresst im Job

Anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April hat karriere.at eine Umfrage mit mehr als 1000 User:innen durchgeführt und sie nach ihrem Stresslevel im Job befragt. Es zeigte sich: 56 Prozent der Jobsuchenden fühlt sich sehr oder eher gestresst im Berufsleben. 38 Prozent der Befragten gaben an, sehr gestresst im Job zu sein, 18 Prozent fühlen sich derzeit eher gestresst im Berufsleben. Für 60 Prozent ist das hohe Stresslevel dabei auch ein Grund für ihren Wunsch nach einem Jobwechsel. Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben 20 Prozent der Befragten an, dass die Zusammenarbeit mit der Führungskraft sie am meisten belaste, gefolgt vom Arbeitspensum (15 Prozent) und dem Zeitdruck bei der Erledigung von Aufgaben (14 Prozent).