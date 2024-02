Trending Today: 🔷 Permedio 🔷 Thermomix ® 🔷 Too Good To Go 🔷 ÖkoFEN 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

ÖkoFEN, unter anderem ein Hersteller von Pelletsheizsystemen, prĂ€sentiert seine erste Hocheffizienz-Pelletsheizung auf der Welser Energiesparmesse vom 6. bis 7. MĂ€rz 2024. Der „Pellematic Condens XL“ soll Gewerbe- und Großanlagen den Umstieg von Öl und Gas ermöglichen und wird als Weltneuheit fĂŒr grĂŒnes Heizen fĂŒr Gewerbebetriebe vorgestellt. Der „Pellematic Condens XL“ ist Großkessel mit hocheffizienter Brennwerttechnik sowie ZeroFlame-Technologie, der rein fĂŒr Pellets designt wurde und eine Leistung von 100 bis 130 kW hat.