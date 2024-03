Trending Today: 🔷 WeWork 🔷 Trump 🔷 Amazon 🔷 CTS Eventim 🔷 DB GDL 🔷 Extremwetterereignisse 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:45: RĂŒckgang von X-Nutzer:innen trotz BemĂŒhungen um Wachstum

Die tĂ€gliche Nutzung von Elon Musks X geht zurĂŒck, wĂ€hrend die Downloads des Konkurrenten Threads zunehmen. Daten von Forschungsunternehmen deuten auf eine Verschlechterung der Situation hin, wobei X hinter anderen sozialen Medien wie Instagram und TikTok zurĂŒckbleibt. In den USA sank die tĂ€gliche Nutzung im Februar um 18 % gegenĂŒber dem Vorjahr, wĂ€hrend weltweit ein RĂŒckgang von 15 % verzeichnet wurde.

10:50: Zahl der Extremwetterereignisse 2023 auf Rekordniveau

Der Schweizer RĂŒckversicherer Swiss Re meldete, dass die Zahl der Extremwetterereignisse im Jahr 2023 auf ein Rekordniveau gestiegen sei, mit 142 Naturkatastrophen im Vergleich zu 114 im Vorjahr. Obwohl die Anzahl der Ereignisse zunahm, waren die versicherten SchĂ€den mit 108 Milliarden $ deutlich niedriger als im Vorjahr (133 Milliarden $). Die Versicherungsbranche warnt vor steigenden Temperaturen und fordert verstĂ€rkte Anpassungsmaßnahmen, um das Schadenspotenzial zu reduzieren.

09:30: Amazon hat ĂŒber sieben Mio. gefĂ€lschte Artikel gestoppt

Im vergangenen Jahr hat Amazon weltweit mehr als sieben Mio. gefĂ€lschte Produkte identifiziert und aus dem Verkehr gezogen. Die Abteilung fĂŒr FĂ€lschungskriminalitĂ€t des Unternehmens hat seit 2020 mehr als 21.000 verdĂ€chtige Akteur:innen vor Gericht gebracht oder den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Amazon hat seine Maßnahmen gegen Produktpiraterie verstĂ€rkt, einschließlich erweiterter Kontrollen beim Einrichten von HĂ€ndler-Accounts.

09:20: MilliardĂ€re sammelten Geld fĂŒr Trumps Sicherheitsleistung

Einige finanzstarke Republikaner in den USA haben Geld gesammelt, um die Sicherheitsleistung von 454 Mio. $ fĂŒr Donald Trump zu bezahlen. Zu den Beteiligten gehörten der MilliardĂ€r und Hedgefonds-GrĂŒnder John Paulson und der Öl- und Gasmagnat Harold Hamm. Nach der gestrigen Entscheidung eines Berufungsgerichts in New York die Sicherheitsleistung von 454 auf 175 Mio. $ (162 Mio. €) zu kĂŒrzen, war die Spendenaktion nicht mehr erforderlich. Die Trump-Wahlkampagne betonte, es habe keine koordinierten BemĂŒhungen zur Geldsammlung gegeben, da Trump genug Geld habe, um die Sicherheitsleistung selbst zu bezahlen.

09:00: Ex-Chef Neumann bietet mehr als 500 Mio. $ fĂŒr WeWork-RĂŒckkauf

Adam Neumann, MitbegrĂŒnder und ehemaliger CEO von WeWork, plant laut dem Wall Street Journal, das Unternehmen zurĂŒckzukaufen. Sein Angebot belĂ€uft sich auf ĂŒber 500 Mio. $. Neumann verließ WeWork 2019 unter Druck von Investoren. Das Unternehmen, das im November 2023 Insolvenz anmeldete, sucht nun eine Sanierung nach dem US-Insolvenzrecht, um unrentable MietvertrĂ€ge zu bereinigen und Schulden abzubauen. Wir haben bereits berichtet: