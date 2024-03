Trending Today: 🔷 World Fund 🔷 ÖAMTC 🔷 Apple 🔷 Baidu 🔷 Leapmotor 🔷 Stelantis 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

15:30: Chinesischer E-Autobauer Leapmotor baut kleines Elektroauto in Polen

Insider:innen zufolge will der chinesische Elektroautobauer Leapmotor ein kleines Elektroauto in einem Werk von Stellantis in Polen produzieren. Die Produktion des Kleinwagens T03 könnte heuer im zweiten Quartal beginnen, wie Reuters berichtete. Dabei könnten vormontierte Teile zu fertigen Autos zusammengebaut werden. Geplant sei die Fertigung in der Anlage in Tychy.

15:12: Apple interessiert sich für KI von Baidu

Apple hat Vorgespräche mit Baidu über den Einsatz der generativen künstlichen Intelligenz des chinesischen Unternehmens in seinen Geräten in China geführt. Baidu gilt als Google Rivale und betreibt eine KI namens „Ernie“, die wiederum als aussichtsreicher Herausforderer für ChatGPT gesehen wird. Außerhalb Chinas will Apple laut Wall Street Journal die generative KI „Gemini“ der Alphabet-Tochter Google einsetzen. Dies ist das jüngste Beispiel für die Bemühungen des iPhone-Herstellers, seine KI-Fähigkeiten zu erweitern.

14:00: ÖAMTC: Susanne Tischmann mit Confare CIOAward ausgezeichnet

Die Leiterin Technologie des Mobilitätsclubs ÖAMTC, Susanne Tischmann, erhielt den renommiertern Preis, der herausragende IT-Entscheider:innen des Jahres würdigt. Die Technologie-Expertin wurde beim 17. Confare CIOSummit mit dem Confare CIOAward ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von der CIO-Plattform Confare in Zusammenarbeit mit EY vergeben.

08:00: World Fund: 300 Mio. Euro für ClimateTech-Scale-ups im „Tal des Todes“

Es gibt eine neue Anlaufstelle für so manches Scale-up, das um Finanzierung ringt – zumindest dann, wenn es in den Bereichen Energy, Food & Agriculture, Manufacturing, Buildings oder Mobility unterwegs ist. Denn der World Fund hat gerade 300 Millionen Euro eingesammelt.

