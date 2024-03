World Fund: 300 Mio. Euro für ClimateTech-Scale-ups im „Tal des Todes“

„In Europa benötigen Klima- und Deeptech-Startups in der frühen Wachstumsphase häufig Finanzmittel in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro, da es sich in der Regel um Hardware-Startups handelt, die hohe Investitionen beispielsweise für den Aufbau von Fabriken benötigen. Insbesondere in Europa mangelt es häufig an Kapital für so große Finanzierungsrunden, was oft zum Scheitern von Unternehmen trotz exzellenter Technologien führt“, heißt es in einer Aussendung. Im aktuellen Portfolio des World Fund finden sich unter anderem Juicy Marbles, Ecoworks, Mission Zero Technology, Customcells, IQM, Treecard, Cylib oder Sunroof.

Dass ClimateTech fundamental anders funktioniert als andere Startup-Investments, das haben wir bereits berichtet. Denn während sich die meisten Startups in der Welt der Software abspielen, geht es bei ClimateTech letztendlich um das Bewegen von Molekülen – und damit um Hardware.